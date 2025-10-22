  1. Ekonomim
  2. Savunma Sanayi
  3. KIZILELMA, ASELSAN’ın MURAD 100-A radarı ile uçtu
KIZILELMA, ASELSAN’ın MURAD 100-A radarı ile uçtu

Baykar tarafından geliştirilen jet motorlu muharip insansız savaş uçağı KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen AESA MURAD 100-A radarı ile ilk uçuşunu yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hüseyin ASLIYÜCE

Uçağın performansını artıracak ve uzun menzilde çok sayıda tehditi tespit edebilecek radar, AESA yani Aktif Elektronik Taramalı Dizili özelliği ile karıştırmaya da dayanıklı. AESA teknolojisi sayesinde elektronik hüzme yönlendirme yaparak hızlı ve esnek tarama yapabiliyor.

F-16 ÖZGÜR için geliştirilen radar, KIZILELMA’nın yanı sıra ilerleyen dönemde AKINCI, ANKA-3 İHA’ları ile HÜRJET ile Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN’da da kullanılacak

KIZILELMA, ASELSAN’ın MURAD 100-A radarı ile uçtu - Resim : 1

Genel özellikler

ASELSAN tarafından geliştirilen radarın teknik özellikleri ile şöyle:

Geniş Frekans Bandı

Yanca ve Yükselişte Elektronik Hüzme Yönlendirme

GaN Güç Yükselteç

Performansta Kademeli Azalma Özelliği

Sayısal Hüzme Oluşturma

Hava-Hava ve Hava-Yer İşlevleri

