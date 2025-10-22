KIZILELMA, ASELSAN’ın MURAD 100-A radarı ile uçtu
Baykar tarafından geliştirilen jet motorlu muharip insansız savaş uçağı KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen AESA MURAD 100-A radarı ile ilk uçuşunu yaptı.
Hüseyin ASLIYÜCE
Uçağın performansını artıracak ve uzun menzilde çok sayıda tehditi tespit edebilecek radar, AESA yani Aktif Elektronik Taramalı Dizili özelliği ile karıştırmaya da dayanıklı. AESA teknolojisi sayesinde elektronik hüzme yönlendirme yaparak hızlı ve esnek tarama yapabiliyor.
F-16 ÖZGÜR için geliştirilen radar, KIZILELMA’nın yanı sıra ilerleyen dönemde AKINCI, ANKA-3 İHA’ları ile HÜRJET ile Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN’da da kullanılacak
Genel özellikler
ASELSAN tarafından geliştirilen radarın teknik özellikleri ile şöyle:
Geniş Frekans Bandı
Yanca ve Yükselişte Elektronik Hüzme Yönlendirme
GaN Güç Yükselteç
Performansta Kademeli Azalma Özelliği
Sayısal Hüzme Oluşturma
Hava-Hava ve Hava-Yer İşlevleri