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KIZILELMA sınırları zorluyor: Kritik testte gökyüzünü fethetti

Baykar’ın milli insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, PT-4 prototipi ile AB kalkışlı aerodinamik sistem tanımlama testini başarıyla geçti. Nefes kesen görüntülerin yayınlandığı testte KIZILELMA sınırları zorlayan performansıyla gökyüzünü fethetti.

Haber Merkezi
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KIZILELMA sınırları zorluyor: Kritik testte gökyüzünü fethetti
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Bayraktar KIZILELMA PT-4 prototipi ile AB kalkışlı aerodinamik sistem tanımlama testinde üstün performans sergiledi. Gökyüzünü delip geçen Bayraktar KIZILELMA sınırları zorlayan performansıyla dikkat çekti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar KIZILELMA’nın test görüntülerini paylaştı.

İlk uçuşunu 2022’de gerçekleştirmişti 

Baykar'ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021'de başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu.

Dünya havacılık tarihinde ilk olan uçuşlara imza attı

Bayraktar KIZILELMA, TEKNOFEST 2023 boyunca dünya havacılık tarihinde ilk olan uçuşlara imza attı. Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştiren Bayraktar KIZILELMA, 1 Mayıs 2023 tarihinde ise F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti.

Dünya havacılık tarihi için dönüm noktası olan bu uçuş konseptleri geleceğin hava muharebesine de yön verecek.

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