KNDS yenilenen ilk Stridsvagn 123A tankını İsveç’e teslim etti

KNDS, İsveç savunma altyapısını güçlendirmek ve Leopard 2 tank filosunu yeni nesil savaş sistemleriyle donatmak amacıyla modernize ettiği ilk Stridsvagn 123A modelini resmi olarak teslim etti.

Yeni top sistemi ve dijital entegrasyonla ateş gücü artırıldı

Yenileme operasyonu kapsamında tankın operasyonel menzilini ve tahrip gücünü artırmak amacıyla, mevcut silah sistemi yeni nesil L55A1 120 mm pürüzsüz namlulu top ile değiştirildi. Önceki modellere kıyasla namlu boyu uzatılan bu sistem, zırhlı platformun vuruş kabiliyetini yukarı taşırken, entegre edilen dijital atış kontrol mekanizması akıllı ve programlanabilir mühimmat tiplerinin muharebe sahasında aktif kullanımına olanak tanıyor. Değişen tehdit unsurları ve dron riskleri göz önüne alınarak gövde zırhı takviye edilirken, personel güvenliğini artırmak adına sürücü kabinine mayın patlamalarının şiddetini sönümleyen askılı emniyet donanımları eklendi.

Elektronik altyapının tamamen yenilendiği bu modelde mürettebat istasyonları dijitalleştirilerek gece ve zorlu hava koşullarında yüksek görünürlük sağlayan termal nişangâhlar ile sürüş kameraları entegre edildi. Araca kazandırılan Yardımcı Güç Ünitesi (APU) ise tankın ana motoru çalıştırılmadan tüm sensör ve elektronik sistemlerin aktif kalmasını sağlıyor. Bu eklenti, durağan gözetleme görevlerinde yakıt tasarrufu sağlarken tankın termal izini düşürerek muharebe sahasındaki gizliliğine doğrudan katkı sunuyor.

Mekanize birlikler için ortak askeri standartlar dönemi

Modernizasyon süreci, ülkenin mekanize birliklerini müttefik kuvvetlerle tam uyumlu hale getirme stratejisinin temel bir parçasını oluşturuyor. Mühendislik çalışmaları esnasında geçmişte uygulanan yerel teknik çözümler kaldırılarak doğrudan ortak askeri standartlar mimariye dahil edildi. Gelişmiş dijital ağ ve veri bağlantısı altyapısı sayesinde araç, müşterek harekâtlarda diğer Leopard 2 kullanıcısı unsurlarla gerçek zamanlı taktik veri ve istihbarat paylaşımı gerçekleştirebilecek kabiliyete ulaştı.

Üretim tesislerinde yürütülen ve 2030 yılına kadar tamamlanması planlanan bu geniş ölçekli yenileme programı çerçevesinde, envanterdeki toplam 110 adet tank Stridsvagn 123A konfigürasyonuna yükseltilecek. Filoyu büyütme planları doğrultusunda imzalanan 44 adet yeni üretim Leopard 2A8 siparişi de envanterde Stridsvagn 123B adını alarak vurucu gücü pekiştirecek. Teslimatı tamamlanan ilk prototip tankın saha ve kalibrasyon testlerinin ardından, askeri personelin yeni sistemler üzerindeki oryantasyon eğitimlerine 2026 yılının sonbahar döneminde başlanması planlanıyor.