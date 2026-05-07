KoçSavunma ve Timestamp’tan işbirliği hamlesi

KoçSavunma'dan yapılan açıklamaya göre, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda yapılan anlaşma, KoçSavunma Genel Müdürü Mehmet Hakan Öktem, Timestamp adına ise Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Başkan Yardımcısı Nuno Dias tarafından imzalandı.

Anlaşma kapsamında iki şirket, başta Portekiz olmak üzere Avrupa Birliği (AB) pazarında su altı akustiği, savunma ve güvenlik teknolojileri alanlarında ortak çözümler geliştirmek üzere işbirliği yapacak.

Bu doğrultuda Timestamp'ın Savunma, Güvenlik ve İstihbarat (SDI) birimi tarafından geliştirilen yapay zeka destekli FusionData4Defense çözümü, KoçSavunma'nın mevcut platform ve veri altyapılarına entegre edilecek. Mevcut mimariyi değiştirmeden çalışan çözüm, platformlardan elde edilen verileri "OSINT", "SIGINT", ticari uydu görüntüleri, RF emisyon analizleri ve müttefik kuvvet veri akışları gibi farklı istihbarat kaynaklarıyla birleştirerek, operasyonel farkındalık ve karar destek kabiliyetlerini artıracak.

İşbirliği kapsamında geliştirilecek çözümler, çok katmanlı istihbarat füzyonu, yapay zeka destekli tehdit öngörüsü, gerçek zamanlı veri analizi ve mevcut platformlara kesintisiz entegrasyon gibi ileri seviye kabiliyetler sunacak. Bu sayede mevcut savunma platformlarının operasyonel etkinliğinin artırılması ve yeni nesil güvenlik ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verilmesi amaçlanıyor.