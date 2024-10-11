Kongsberg, Litvanya’ya hava savunma sistemi tedarik etti

Norveç’in öne çıkan savunma firmalarından olan Kongsberg Defence ve Aerospace firması Litvanya Cumhuriyeti ile yeni bir sözleşme imzaladı. Kongsberg ve Litvanya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan sözleşme NASAMS hava savunma sistemi teslimatını içeriyor.

İlk sözleşmeyi 2017 yılında yapan ve daha önce de aynı firmadan hava savunma tedarik eden Litvanya, toplamda 193 milyon Euro’luk sözleşmeyle ordusunu hava savunma konusunda modernize etmeye devam ediyor. Litvanya imzaladığı sözleşmeyle mevcut hava savunma sistemlerinin yerini son teknoloji, arttırılmış hava savunma yetenekleri olan NASAMS ile dolduruyor. Kongsberg tarafından yapılan açıklamaya göre yapılan bu alım, Aralık 2023’te verilen siparişlerin devamı niteliğinde olacak. Buna ek olarak Litvanya ile yapılan iş birliğine dair açıklamalarda bulunan Kongsberg Defence & Aerospace Başkanı Eirik Lie, şu açıklamalarda bulundu:

“Kongsberg, mevcut NASAMS kullanıcılarının NASAMS varlıklarını yükseltme ve genişletme yönündeki talebinin arttığını görüyor. NASAMS sistemi, dünyadaki jeopolitik durum göz önüne alındığında önemli bir savunma kapasitesi sağlıyor. Litvanya ile yapılan sözleşme ayrıca ülkenin NATO ile ortaklığını da güçlendiriyor.”

13 ülkenin envanterinde bulunuyor

Geçtiğimiz aylarda Norveç, Kongsberg’den hava savunma sistemi siparişi vermişti. Norveç ile imzalanan 450 milyon dolar (4.8 milyar NOK) tutarındaki sözleşme kapsamında ilk teslimatların 2027 yılında yapılması planlanıyor.

RTX Corporation ve Kongsberg tarafından geliştirilen NASAMS, Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri ve müttefik ülkeler için ağ merkezli bir hava savunma sistemi olarak öne çıkıyor. Hâlihazırda 13 ülkenin envanterinde bulunan bu sistem, hava unsurlarıyla olan entegrasyon kabiliyeti ve sürekli olarak alabildiği operasyonel yükseltmeler ile kendi sınıfında göze çarpıyor.