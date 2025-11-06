Konya 'savunma'da stratejik kent oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle düzenlenen 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları, TÜYAP Konya Fuar Merkezi’nde başladı. Etkinliğin açılışına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen’in yanı sıra çok sayıda sektör temsilcisi, yerel yöneticiler, akademisyenler ve basın mensupları katıldı. Organizasyonun medya sponsoru ise EKONOMİ Gazetesi oldu.

Organizasyonun açılış konuşmasını yapan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, “Konya silah ve mühimmat üretimi yapan 337 firma ile sektörde stratejik bir çözüm ortağı haline geldi. Şehrimiz, bu alanda Türkiye’deki toplam üreticilerin yarısından fazlasına ev sahipliği yapıyor. Askeri silah ve parça imalatında ise Türkiye’deki toplam üretimin yüzde 53’ünü gerçekleştiriyoruz. Tabanca, revolver, askeri amaçlı olmayan ateşli silahlar sektöründe de 185 üreticimizle, Türkiye’nin en büyük üretim üssüyüz” şeklinde konuştu.

Savunma sanayinde yerlilik yüzde 80

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin yerlilik oranının yüzde 80’lerin üzerine çıktığını hatırlatarak, “Bugün savunma sanayinde 180’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor, yaklaşık 100 bin kişi istihdam ediyoruz. Konya’nın 3,5 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık 500 milyon dolarının savunma sanayine ait. 12 organize sanayi bölgesi, 2 bin 500’ün üzerinde sanayicisi ve savunma sanayi ekosistemi ve disiplini ile Konya, kilogram başına 1000 dolar olan üretimi 10 bin, 15 bin dolar seviyesine ulaştırabilecek potansiyele sahip. Bu etkinliğimizin ve yıl içinde gerçekleştireceğimiz diğer çalışmaların Konya’mıza ve savunma sanayimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Görgün tarafından ASELSAN Konya’nın onaylı tedarikçi firmalarına belge takdimi yapıldığı etkinlikte, ASELSAN Konya ile KTO Karatay Üniversitesi arasında da iş birliği protokolü imzalandı.