Kopenhag'dan kritik hamle: Danimarka Hürmüz Boğazı'na askeri güç gönderiyor

Orta Doğu'daki gerilimlerin ardından Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğini artırmak için Avrupalı müttefikler vites artırırken, sürece en somut destek Danimarka'dan geldi. Ülke parlamentosunda onaylanan askeri tezkereyle birlikte Danimarka, bölgedeki çok uluslu operasyon merkezlerine uzman personel entegre edecek. Dünyanın en büyük deniz taşımacılığı filolarından bazılarına ev sahipliği yapan Danimarka'nın bu hamlesi, tedarik zincirlerinin kesintisiz akışını koruma çabalarının kritik bir parçası olarak kayıtlara geçti.

İstihbarat, lojistik ve siber savunma birimleri görev alacak

Hükümet tarafından sunulan ve yasama organında oy çokluğuyla kabul edilen askeri planlama doğrultusunda Danimarka, bölgeye ağır fırkateynler göndermek yerine operasyonel kabiliyeti artıracak uzman bir kadro konuşlandıracak. Bu kapsamda görevlendirilecek özel askeri kontenjan; karargah subayları, insansız hava aracı (İHA) teknik uzmanları ve askeri lojistik sorumlularından oluşacak. Görev alacak unsurların bilgi güvenliğini sağlamak ve bölgedeki dijital tehditleri bertaraf etmek amacıyla, Danimarka'nın siber güvenlik uzmanları da operasyon merkezlerinde aktif koruma kalkanı oluşturacak.

Çok uluslu komuta yapısına doğrudan entegrasyon

Kopenhag yönetimi tarafından görevlendirilecek askeri personel, bölgede halihazırda varlık gösteren iki büyük uluslararası askeri mekanizmaya dahil edilecek. Danimarka güçleri, İngiltere ve Fransa’nın liderliğindeki Hürmüz Boğazı Çok Uluslu Askeri Misyonu ile Avrupa Birliği'nin yürüttüğü bölgesel deniz operasyonunun ortak komuta zincirine entegre edilecek. Ülkenin önde gelen denizcilik ve lojistik devleri, kritik deniz otobanlarındaki riskleri en aza indirecek bu askeri adımı tam olarak desteklediklerini açıkladı. Atılan bu adım, Hürmüz Boğazı çevresindeki risklerin küresel emtia fiyatları üzerindeki baskısını kırmak adına Avrupalı müttefiklerin sahada daha fazla sorumluluk üstlendiği yeni bir dönemi başlattı.