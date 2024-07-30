Koreli Hanwha Aerospace, yeni obüsünü tanıttı

Hanwha Aerospace, Changwon’da düzenlenen 2024 Savunma Kalitesi Kapsamlı Sempozyumu’nda yeni tekerlekli kundağı motorlu obüsünü tanıttı. Genellikle daha çevik ve uygun maliyetli topçu çözümlerine yönelik pazar taleplerine bir çözüm olarak sunulacak yeni tekerlekli kundağı motorlu obüs, Hanwha’nın K9 kundağı motorlu obüsünün başarısı üzerine inşa edilmekte.

Defence Blog’un haberine göre K9 Thunder obüsleri, şu anda dokuzdan fazla ülkenin envanterinde bulunmakta ve 155 mm’lik obüs pazarının %36’sından fazlasını kaplamakta. 2022 yılının Temmuz ayında Hanwha, Türkiye’den T-155 Fırtına obüsü ve Almanya’dan Panzerhaubitze 2000 obüslerinin de yer aldığı ihaleyi kazanarak 54 adetlik bir sipariş başarısı elde etti.

Paletli tasarımı, zorlu arazilerde üstün hareket kabiliyeti sunuyor

Defence Blog’un haberine göre K9 Thunder obüsleri ihalelerdeki avantajlarına rağmen, 2024 yılının Nisan ayında Birleşik Krallık’ın Mobil Ateş Platformu (MPF) yarışmasında yenilgiye uğraması, platformun tekerlekli bir muadiline duyulan ihtiyaca dikkat çekti. Paletli tasarımı, zorlu arazilerde üstün hareket kabiliyeti sunarken sabitleme için yere sabitlenen paletlere ihtiyaç duymadan ateş et ve kaç taktiklerini destekler. Ancak paletli araçlar, tekerlekli sistemlere kıyasla daha pahalı ve bakım işletme maliyetleri daha yüksektir. Çünkü tekerlekli sistemler ek taşıma olmadan yüzlerce kilometre yol kat edebilirler.

Bu bağlamda Birleşik Krallık yarışmasını kazanan RCH 155 tekerlekli kundağı motorlu obüs, hareket halindeyken ateş edebilme ve düşman topçuları ile insansız hava araçları gibi tehditlere daha etkili bir şekilde yanıt verebilme kabiliyetlerine sahiptir. Ancak Hanwha’nın yeni tekerlekli obüsü, birçok açıdan RCH 155 tekerlekli kundağı motorlu obüsü geride bırakmayı amaçlamakta. Araç, sadece 2 veya 3 kişilik bir mürettebatla çalıştırılabilen tam otomatik yükleme sistemi ile bilinen K9A2 taretine sahiptir.

Daha iyi maliyet etkinliği vaat ediyor

Hanwha’nın tekerlekli obüsü, çöl ve dağlık arazilerdeki hareket kabiliyeti ile bilinen KTSSM fırlatma aracının kanıtlanmış şasisi üzerine inşa edilmiştir. Taret modülerdir ve farklı müşteri gereksinimlerini karşılamak için çeşitli platformlara monte edilebilir. Gelecek modellerde, güdümlü mühimmatlarla 70 kilometreden daha uzak hedefleri vurabilen daha uzun 58 kalibrelik toplar yer alabilir. Hanwha’nın yeni obüsü ile RCH 155 obüsünün arasındaki belirgin bir fark, aracın ateşleme sırasında sabitlemek için bir pale ihtiyaç duymasıdır. Bu da ilk atışın Alman muadilinden biraz daha geç olmasına neden olabilir. Ancak, bu tasarım aynı zamanda Rheinmetall’in HX3 tekerlekli obüsüne benzer şekilde daha iyi maliyet etkinliği vaat etmekte. Hanwha Aerospace, tekerlekli obüsün geliştirilmesini bağımsız olarak finanse etmektedir ancak yaklaşan ihracat silah sistemi geliştirme projesine sunmayı planlamaktadır. Seçildiği takdirde AS21 Redback piyade zırhlı aracının başarısına benzer şekilde şirketin küresel savunma pazarındaki rekabet gücünü önemli ölçüde artırabilir.