Körfez’de askeri eksen kayması: Demir kubbe ilk kez İsrail dışında mı konuşlandırıldı?

Bölgesel askeri kriz sürecinde kapalı kapılar ardında yürütülen savunma iş birliğinin boyutu, üst düzey resmi bir beyanla kamuoyuna yansıdı. ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee tarafından yapılan açıklamalar, İbrahim Anlaşmaları’nın diplomatik bir çerçeveden öte, tarafları doğrudan bağlayan askeri bir zemine taşındığını gösteriyor. Radar üniteleri ve füze fırlatma rampalarından oluşan askeri bataryaların BAE sınırları içine yerleştirilmesi, Körfez bölgesinin güvenlik yapısında köklü bir parametre değişikliği anlamına geliyor.

Körfez hava sahasındaki yeni savunma yapılanması

Askeri operasyonel veriler, BAE’nin kriz sürecinde sınır ötesi füze ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırılarına en fazla maruz kalan aktörlerden biri olduğunu ortaya koyuyor. Bu süreçte yaşanan batarya sevkiyatı, bölgede asimetrik tehditlere karşı yeni bir hava savunma ağının kurulduğunu tescilliyor. Kısa menzilli roket, havan mermisi ve alçaktan uçan dronları havada imha etmek üzere tasarlanan Demir Kubbe sisteminin, BAE’nin kritik altyapı ve enerji tesislerinin korunmasında operasyonel bir işlev üstlendiği görülüyor.

İbrahim Anlaşmaları’nın taahhüt sınırları

Söz konusu askeri sevkiyat, 2020 yılında imzalanan İbrahim Anlaşmaları’nın taahhüt sınırlarını genişletiyor. Bölgedeki havayolu şirketlerinin uçuşlarını askıya aldığı dönemlerde dahi Abu Dabi merkezli taşıyıcıların Tel Aviv operasyonlarına kesintisiz devam etmesi, iki başkent arasındaki karşılıklı bağımlılığın sürdürülebilirliğini kanıtlamıştı. Oluşan bu zemin, kriz anında en kritik askeri teknolojilerin ve savunma donanımlarının paylaşılmasının önünü açan temel faktör olarak öne çıkıyor.

Abu Dabi yönetiminin jeopolitik denge arayışı

Büyükelçi düzeyindeki resmi açıklamalara karşılık, BAE Dışişleri Bakanlığı ile İsrail Hükmet Basın Ofisi’nin konuya ilişkin resmi bir şerh koymaktan veya detay paylaşmaktan kaçınması dikkat çekiyor. Bölgesel güvenlik analizleri, BAE’nin bir yandan askeri-teknolojik entegrasyonu derinleştirirken, diğer yandan karşı cepheyle doğrudan bir topyekün çatışma zeminine girmekten kaçındığını gösteriyor. Abu Dabi’nin bu tutumu, savunma kapasitesini takviye ederken diplomatik kanalları açık tutmaya dayalı ikili bir denge stratejisi yürüttüğüne işaret ediyor.

Yabancı personel konuşlandırmasının komuta-kontrol riskleri

Sistemle birlikte yabancı teknik ve askeri personelinde BAE topraklarında görevlendirilmesi, sürecin en hassas stratejik halkasını oluşturuyor. Sistemin sevk ve idaresinde görev alan askeri unsurların Körfez’deki varlığı, bölgedeki istihbarat, erken uyarı ve komuta-kontrol ağlarının fiilen birleşmesi anlamına geliyor. Bu durum, BAE’nin acil güvenlik ihtiyacını karşılama noktasında somut bir katkı sunsa da, Körfez’deki jeopolitik kamplaşmayı daha kalıcı ve askeri bir karaktere büründürme potansiyeli taşıyor.