Körfez’de taarruz dönemi başlıyor: Suudi Arabistan yeni kamikaze İHA’sı ile sahaya iniyor

Körfez ülkeleri, yakın geçmişe kadar milyarlarca dolarlık bütçelerini tamamen batı menşeli savaş uçaklarına ve pahalı hava savunma füzelerine ayırmayı tercih ediyordu. Ancak yakın dönemdeki bölgesel çatışmalarda ucuz İHA’ların üstün bir maliyet avantajı sağladığının görülmesi, Suudi Arabistan'ın savunma vizyonunu kökten değiştirdi. Kurulan yerel üretim hatlarında imalatına başlanan kamikaze sistemleri, pahalı mühimmatlara ihtiyaç duymadan stratejik hedefleri doğrudan imha edebiliyor. Sinyal karıştırma ve elektronik harp korumalarına sahip olan bu yeni platformlar, belirlenen otonom rotalar üzerinden hedeflerine kayıpsız ulaşıyor.

Geniş harekat yarıçapı bölgesel caydırıcılık katsayısını yukarı çekiyor

Tasarım özellikleri bakımından delta kanat yapısına ve arkadan motorlu pervane mimarisine sahip olan yeni sistem, taktiksel bir araçtan ziyade stratejik bir güç unsuru olarak tanımlanıyor. Hava aracının sunduğu 1500 kilometrelik menzil, Suudi topraklarından kalkacak bir filonun kritik enerji terminallerine ve sınır ötesi koridorlara anında müdahale edebilmesi anlamına geliyor. Bu lojistik esneklik, olası bir kriz anında ordunun karşı tarafa çok kısa sürede ve sürüler halinde yoğun dalgalarla yanıt vermesinin önünü açıyor.

İnsansız savunma teknolojileri pazarında yeni bir rekabet alanı açılıyor

Riyad yakınlarında kurulan tesislerde seri imalat aşamasına geçilmesi, sadece yerel bir modernizasyon adımı olmakla kalmayıp müttefik ülkelere yönelik ihracat potansiyeliyle de küresel havacılık pazarını hareketlendiriyor. Hava sahasını ve kritik limanlarını korumak isteyen ülke, kendi taarruz gücünü otonom sistemlerle tahkim ederek asimetrik tehditleri dengeliyor. Savaş taktiklerindeki bu köklü dönüşüm, önümüzdeki yıllarda bölgedeki çok uluslu askeri ittifakların ve savunma planlamalarının en temel verisi haline geliyor.