Kosova envanterine OMTAS tanksavar füzelerini ekledi

Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, bir parti daha OMTAS tanksavar füzesi teslim alındığını duyurdu. Bakan resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Türk üreticisi ROKETSAN ile Aralık 2023’te OMTAS tanksavar tedariki için sözleşme imzalamıştık. Bugün yeni bir sevkiyat aldık. Ordumuza yönelik tanksavar füze sistemlerinin çeşitliliğini ve miktarını artırarak farklı mesafeleri, arazileri ve tehdit senaryolarını aşarak operasyonel esnekliği artırmayı amaçlıyoruz.”

Kosova ordusu OMTAS füzelerini tatbikatlarda kullanıyor

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, Kosova Ordusu’nun resmi Facebook hesabından 28 Şubat 2025 tarihinde yapılan paylaşımda ise ‘Bravo Wolf’ tatbikatına ait görüntüler paylaşılmış ve tatbikat kapsamında ROKETSAN üretimi OMTAS füzelerinin kullanıldığı görülmüştü. OMTAS’ın Avrupalı bir ülkeye ihracatı, 2022 yılında ilk kez ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci tarafından gündeme getirilmiş; Kosova Ordusu envanterinde ise ilk defa NATO bünyesinde gerçekleşen Defender Europe 2023 tatbikatında görüntülenmişti.

OMTAS tanksavar füze sistemi modern zırhlı tehditlere karşı öne çıkıyor

ROKETSAN tarafından piyade birlikleri için karadan karaya kullanım için geliştirilen OMTAS bir tanksavar füze sistemi, üzerinde barındırdığı yüksek teknoloji ile modern savaş alanındaki tüm zırhlı tehditlere karşı etkilidir. 4 km azami menzil ve 200 m asgari menzile sahip OMTAS, gündüz-gece ve tüm hava koşullarında görev yapabilme özelliğine sahiptir.

At-Unut ve At-Güncelle kullanım modlarına sahip OMTAS, hedef güncelleme yeteneğinin sunduğu esneklik ile sutre arkasından atış, sutre arkasında gizlenmiş hedeflere atış, hassas vuruş noktası ayarlayabilme ve vuruş etkinliği değerlendirme imkanı sağlamakta olup sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabilmektedir.