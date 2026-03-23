Küresel dengeleri sarsacak gelişme: ABD Dark Eagle’ı konuşlandırıyor

Dark Eagle, sadece bir füze değil; mevcut hava savunma mimarilerini altüst etmek için tasarlandı. Mach 5’in üzerine çıkan süratiyle bu sistem, radarların tepki vermesine fırsat tanımadan hedefine ulaşıyor. En kritik özelliği ise bu devasa hızda bile manevra yapabilmesi; bu da onu önlenmesi imkansız bir tehdit haline getiriyor.

3.500 kilometrelik stratejik menzil

Sistem, tam 3.500 kilometrelik menziliyle pasifikten kıta içine kadar geniş bir alanı koruma ya da baskılama kapasitesine sahip. Washington'daki üste yapılacak ilk konuşlandırma, Pentagon’un hipersonik yarışta rakiplerine karşı vites yükselttiğinin en somut kanıtı olarak görülüyor.

Savaş doktrininde yeni bir dönem

Dark Eagle’ın operasyonel hale gelmesi, modern harp sahasında sadece savunma kabiliyetinin değil, yüksek hızlı müdahale kapasitesinin de belirleyici olduğu yeni bir süreci işaret ediyor. ABD, bu batarya ile hipersonik teknolojisini laboratuvar aşamasından çıkararak doğrudan aktif askeri envantere dahil ediyor. Bu adım, küresel stratejik dengelerde hıza dayalı yeni bir caydırıcılık unsurunun devreye girmesi olarak değerlendiriliyor.