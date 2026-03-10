Küresel savunma devlerinde "hiper hız" yarışı: ABD ve Çin arasında gerilim tırmanıyor

Savunma sanayide dengeler hızla değişiyor. Konvansiyonel silahların yerini yapay zekâ tabanlı sistemler ve hipersonik füze projeleri almaya başladı. ABD Kongresi’nin Mart 2026’da kabul ettiği yeni savunma bütçesi, Washington’un bu dönüşümde geri kalmamak için attığı en güçlü adım olarak öne çıkıyor. Ancak raporlar, ABD’nin hala prototip aşamasında olduğu ve operasyonel sisteme geçişte ciddi zaman kaybettiğini ortaya koyuyor. Bu tablo, Çin ve Rusya’nın teknoloji yarışında öne geçtiğini gösteriyor.

Çin’in hipersonik hamlesi Pasifik’te dengeleri zorluyor

Çin, hipersonik füze geliştirme programlarını hızla ilerletiyor. Pekin yönetimi, ABD’nin Avustralya’ya konuşlandırdığı Dark Eagle (LRHW) sistemini bölgesel dengeleri bozacak bir hamle olarak değerlendiriyor. Bu sert tepki, Pasifik hattındaki gerilimin sadece askeri değil diplomatik boyutlarda da derinleştiğini ortaya koyuyor. Çin’in hipersonik kapasitesini artırması, Washington’un stratejik üstünlük iddiasını doğrudan hedef alıyor.

Moskova’nın hipersonik kartı güvenlik hesaplarını değiştiriyor

Moskova ise bu yarışın üçüncü büyük aktörü olarak dikkat çekiyor. Rusya’nın geliştirdiği sistemler, ABD’nin teknolojik üstünlük iddiasını zayıflatırken NATO’nun güvenlik hesaplarını yeniden gözden geçirmesine yol açıyor. Rusya’nın hipersonik kapasitesi, küresel güç dengelerinde yeni bir rekabet alanı yaratıyor.

Pasifik hattında güç mücadelesi ticaret dengelerini zorluyor

Bu gelişmelerin ekonomik yansımaları da göz ardı edilemez. Savunma bütçelerindeki artış, sadece askeri yatırımları değil, küresel ticaret dengelerini de etkiliyor. Pasifik hattındaki güç mücadelesi, enerji güvenliğinden lojistik ağlara kadar geniş bir yelpazede sonuçlar doğuruyor. ABD’nin bütçe hamlesi, müttefiklerine güvence vermeyi amaçlasa da Çin’in yükselen teknolojik kapasitesi, bölgedeki dengeleri Washington lehine çevirmeyi zorlaştırıyor.

Hipersonik yarış küresel güvenlik mimarisini yeniden şekillendiriyor

Hipersonik teknolojilerin yükselişi, küresel güvenlik mimarisini yeniden tanımlıyor. ABD’nin bütçe artışı, Çin ve Rusya’nın hızla ilerleyen programları karşısında yeterli görünmüyor. Pasifik hattında yükselen gerilim, askeri olduğu kadar ekonomik ve diplomatik dengeleri de sarsıyor. Küresel savunma gündemi artık hipersonik sistemler etrafında şekilleniyor; bu yarışın sonuçları önümüzdeki yıllarda uluslararası ilişkilerin en belirleyici unsurlarından biri olacak.