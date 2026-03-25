Küresel savunma devlerinden mali rekorlar: Savaş ekonomisi zirveye mi tırmanıyor?

Küresel jeopolitik gerilimlerin tırmandığı mart ayı, savunma sanayii devleri için eşi benzeri görülmemiş bir mali genişleme dönemine dönüştü. Sektörün amiral gemisi kabul edilen ABD merkezli Lockheed Martin, 2025 yılını 75 milyar dolarlık satış rakamı ve 194 milyar dolarlık rekor bir sipariş stokuyla kapattığını duyurdu. Mart ayının son haftasında netleşen verilere göre, bu devasa talep artışı sadece mevcut çatışmalardan değil, nisan ayından itibaren vites artırması beklenen yeni nesil savunma sistemlerine yönelik küresel ilgiden besleniyor.

Avrupa savunma bütçelerinde BAE Systems imzası

Savunma harcamalarındaki bu devasa artış, Avrupa kanadında da sarsıcı bir etki yaratıyor. İngiliz savunma devi BAE Systems, mart ayı raporlarında satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 10 artırarak 30,7 milyar sterline taşıdığını açıkladı. Özellikle Avrupa hükümetlerinin kendi savunma kapasitelerini güçlendirme ve stoklarını nisan ayı öncesinde tahkim etme çabası, şirketin sipariş defterini 83,6 milyar sterlinlik tarihi bir zirveye ulaştırdı. Bu rakamlar, kıtadaki askeri harcama trendinin artık bir ‘yeni normal’ haline geldiğini kanıtlıyor.

Teknoloji devlerinden nisan ayı öncesi devasa yatırım hamlesi

Savunma sanayideki bu rekorlar sadece satış rakamlarıyla sınırlı kalmıyor; üretim kapasitesinde de radikal bir genişleme süreci gözleniyor. RTX (Raytheon) gibi füze ve hava savunma sistemleri üzerine uzmanlaşmış devler, mart ayı sonunda yaptıkları açıklamada 2026 yılı satış hedeflerini 93 milyar dolar bandına yükseltti. Şirketlerin nisan ayından itibaren yapay zeka destekli tedarik zinciri yönetim sistemlerine ve otonom üretim tesislerine yapacakları milyarlarca dolarlık ek yatırım, savaş ekonomisinin sadece mühimmat değil, yüksek teknoloji odaklı bir büyüme içerisine girdiğini gösteriyor.

Savunma harcamaları küresel bütçeleri nasıl etkileyecek?

Mart ayı sonu itibarıyla dünya genelinde askeri amaçlı ayrılan bütçelerin 2,7 trilyon dolar sınırını aşması, nisan ayı sonrasında birçok ülkenin mali politikalarında revizyona gitmesini zorunlu kılıyor. Lockheed Martin’in 194 milyar dolar ve BAE Systems’ın 83,6 milyar Sterlin seviyesindeki devasa sipariş birikimi, önümüzdeki 10 yılın üretim takvimini şimdiden doldurmuş durumda. Bu mali tablo, küresel ekonominin artık daha yüksek bir ‘güvenlik bedeli’ ile yaşamaya başladığını ve savunma devlerinin bu süreçte kar marjlarını nisan ayı itibarıyla daha da yukarı taşıyacağını açıkça ortaya koyuyor.