Küresel savunmada yeni dönem: Ukrayna drone sektörünün merkezi oldu

Ukrayna, uzun süredir devam eden çatışmalarda edindiki tecrübelerle insansız hava araçlarının operasyonel gücünü en üst seviyeye çıkardı. Cephe hattında yapay zekâ destekli droneların, kamikaze sistemlerin ve deniz otonom araçlarının aktif kullanımı, Ukrayna savunma sanayisini küresel bir teknoloji laboratuvarına dönüştürdü. Geleneksel orduların milyarlarca dolarlık bütçelerle çözmeye çalıştığı hava savunma ve asimetrik saldırı problemlerine karşı Ukrayna'nın sunduğu düşük maliyetli ve yüksek etkili operasyonel çözümler, dünya genelindeki askeri stratejistlerin dikkatini çekiyor.

Batılı şirketler ortak üretim sırasında

Ukrayna’nın elde ettiği bu drone üstünlüğü, yabancı savunma devlerinin de ülkeye olan ilgisini artırdı. Birofis uluslararası askeri teknoloji firması, sadece teknoloji satmak için değil, Ukrayna'nın doğrudan savaş sahasında test edilmiş otonom yazılımlarını ve elektronik harbe karşı dirençli drone sistemlerini kendi bünyelerine katmak için ortak üretim anlaşmaları imzalıyor. Ukrayna'da geliştirilen sistemler, düşman sinyal karıştırıcılarını aşma ve GPS sinyali olmadan hedef bulma gibi kritik yetenekleri sayesinde küresel pazarda en çok talep gören askeri ürünler arasında yer alıyor.

Askeri doktrinler yeniden yazılıyor

Gelişmiş dünya orduları, kendi savunma stratejilerini Ukrayna’nın drone odaklı savaş konseptine göre yeniden şekillendiriyor. Büyük ve maliyetli zırhlı birliklerin küçük drone sürüleriyle nasıl etkisiz hale getirilebildiğini gören ülkeler, Ukrayna ile askeri ve teknik iş birliklerini hızlandırıyor. Ukrayna, artık sadece askeri yardım alan bir ülke konumundan çıkarak, geleceğin dijital ve otonom savaş teknolojilerinde küresel pazara yön veren ve çözüm üreten ana aktörlerden biri olarak kabul ediliyor.