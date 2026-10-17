Kuveyt'ten 490 milyon dolarlık hava kalkanı hamlesi

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Kuveyt, artan İHA tehdidine karşı hava savunmasını güçlendirme kararı aldı. Körfez ülkesi, İngiliz savunma teknolojileri şirketi MARSS ile 490,5 milyon dolarlık entegre hava savunma sistemi için sözleşme imzaladı.

Anlaşmanın, Londra merkezli MARSS'ın bugüne kadar imzaladığı en büyük sözleşme olduğu ve Avustralya merkezli EOS grubuna ait şirket tarafından hayata geçirileceği belirtildi.

Ülke geneline NiDAR ağı

Sözleşme kapsamında Kuveyt'e ülke genelini kapsayacak entegre bir İHA savar sistemi teslim edilecek. Radar, karıştırıcı ve önleyici sistemlerin yanı sıra yapay zeka destekli NiDAR komuta kontrol merkezini barındıracak olan ağın, hem havadan hem denizden gelebilecek insansız tehditlere karşı koruma sağlaması hedefleniyor.

Sistemin, Birleşik Krallık'ın savunma ihracatı için kurduğu Taskforce Sabre girişiminin desteğiyle kurulacağı ifade edildi.