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Kuzey Kore, "çok amaçlı destroyerinin" silah sistemini test ettiğini açıkladı

Kuzey Kore, "çok amaçlı destroyerinin" silah sistemini test etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin liman kenti Nampho'daki test atışını yerinde izledi.

Haber Merkezi
AA
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Kuzey Kore, "çok amaçlı destroyerinin" silah sistemini test ettiğini açıkladı
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkenin liman kenti Nampho'daki test atışını yerinde izledi.

Bu kapsamda, "çok amaçlı destroyerin" silah sistemindeki güdümlü füze, uçaksavar füze ve gemideki otomatik silahlar gibi askeri mühimmat denendi.

Kim, "tehditlere karşı kendilerini savunmak için nükleer silahlanmanın güçlenmesi konusunda adım atılması gerektiğini" savundu.

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