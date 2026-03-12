Kuzey Kore donanmasında yeni dönem: Stratejik muhrip Choe Hyon

Kuzey Kore donanması, kıyı savunması odaklı yapısından sıyrılarak açık denizlerde nükleer caydırıcılık sağlayabilecek bir güce evriliyor. Bu stratejinin en somut adımı olan Choe Hyon çok amaçlı muhribi, Sarı Deniz’de gerçekleştirilen deneme atışlarıyla gövde gösterisi yaptı. Gemiden fırlatılan ve "stratejik" olarak tanımlanan seyir füzelerinin, nükleer başlık taşıma kapasitesiyle hedeflerini tam isabetle vurduğu görülüyor.

Üretim hattında yeni hedef

Nampo Tersanesi’nde savunma sanayii temsilcileriyle bir araya gelen Kim Jong-un, bu hamlenin sadece başlangıç olduğunu ortaya koydu. Belirlenen yeni takvime göre, bu sınıftaki dev savaş gemilerinden her yıl iki adet inşa edilerek envantere dahil edilecek. Bu yüksek üretim hızı, Pyongyang’ın mobil ve su üstü platformlar üzerinden kurmak istediği baskı rejiminin ne kadar kararlı olduğunu kanıtlıyor.

Savunma kalkanlarını zorlayan teknoloji

Test edilen füzelerin karmaşık rotaları takip edebilmesi ve süpersonik hızlara ulaşması, mevcut hava savunma sistemleri için ciddi bir aşınma payı yaratıyor. Choe Hyon’un hem balistik hem de seyir füzeleriyle donatılmış olması, onu sadece bir devriye gemisi değil, hareketli bir saldırı üssü haline getiriyor. Sonuç olarak; denizde sergilenen bu kapasite artışı, bölgedeki jeopolitik riskleri çok daha öngörülemez bir seviyeye taşımış durumda.