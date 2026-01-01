Kuzey Kore ilk nükleer denizaltısını görüntüledi

25 Aralık 2025’te Kuzey Kore devlet medyası KCNA, Kim Jong Un’un yerel bir tersanede 8.700 tonluk “nükleer tahrikli stratejik güdümlü füze denizaltısı”nın inşasını denetlediğini bildirdi. KCNA tarafından yayınlanan fotoğraflara göre denizaltı, ülkenin donanma modernizasyon planları kapsamında stratejik nükleer tahrikli denizaltısı olarak hizmet vermeyi hedefliyor.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre yayımlanan görüntüler, inşa kızağında kırmızı korozyon önleyici astar boyalı denizaltının gövdesini göstermekte. Bu durum projenin kavramsal aşamayı geçtiğini ancak inşasının halen devam ettiğini işaret etmektedir. KCNA denizaltıyı nükleer tahrikli olarak tanımlasa da, herhangi bir reaktörün varlığı ve olgunluk seviyesi açık kaynaklardan henüz doğrulanmamıştır.

Defence Turk'ten Hamza Kürşat Akburak'ın haberine göre, söz konusu platformun ortaya çıkışı; Kuzey Kore nükleer kuvvetlerinin beka kabiliyeti daha yüksek, deniz tabanlı bir unsuruna doğru kaydığını göstermesi ve Kore Yarımadası’ndaki caydırıcılık ile kriz istikrarı üzerinde potansiyel sonuçlar doğurması açısından önem arz etmektedir.

Nükleer tahrik, uzun süreli sualtı seyri ve şnorkel ihtiyacının ortadan kalkması sayesinde, hava ve su üstü gözetleme unsurlarına ve denizaltı savunma harbi kabiliyetlerine karşı kabiliyetini arttırmaktadır. Bu bağlamda denizaltında 5 ila 10 adet SLBM veya seyir füzesi taşıma kapasitesi ile 6 torpido kovanının birlikte değerlendirilmesi, platforma hem stratejik caydırıcılık hem de deniz engelleme görevlerini icra edebilme potansiyeli kazandırmaktadır.

Gövde formunun işaret ettiği geniş yan sonar dizisi ve baş sonarının, su üstü ve sualtı hedeflerine karşı daha uzun tespit menzilleri sağlayarak denizaltının hem bir atış platformu hem de sensör unsuru olarak görev yapmasına imkân verebileceği değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, söz konusu kabiliyetlerin tamamı şu aşamada öngörü niteliğindedir.

Denizaltı başlangıçta kendi sularında faaliyet gösterse bile, operasyonel hale geldiğinde bölgesel savunma planlamasını karmaşıklaştıracağı değerlendirilmektedir. Deniz tabanlı nükleer kuvvetler, sabit kara tabanlı unsurlara göre doğal olarak tespit edilmesi ve önlenmesi daha zordur. Bu da Güney Kore, Japonya ve ABD’nin Kore Yarımadası çevresinde ve muhtemelen daha uzak bölgelerde denizaltı gözetimi için ek kaynaklar ayırması gerektiği anlamına gelmektedir.