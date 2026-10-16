Kuzey Kore, menzili 910 kilometreyi aşan balistik füzeyi test etti

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İlk telemetri verilerine göre test edilen sistemin, orta menzilli balistik füze (MRBM) sınıfında olduğu değerlendiriliyor. Füzenin yüksek açılı balistik yörüngede seyrederek apogee irtifa test profili icra ettiği, bu sayede azami menzil yerine azami irtifa ve yeniden giriş kabiliyetinin test edildiği ifade edildi.

Savunma kaynakları, platformun katı yakıtlı tahrik sistemine, manevra kabiliyetli yeniden giriş aracına (MaRV) ve geliştirilmiş ataletsel güdüm kitine sahip olabileceğini belirtiyor. Sistemin fırlatma öncesi hazırlık süresini kısaltan TEL (Transporter Erector Launcher) üzerinden ateşlendiği tahmin ediliyor.

A2/AD zarfı ve caydırıcılık mimarisi

Pyongyang yönetimi, son dönemde hız kazandırdığı test faaliyetleriyle nükleer caydırıcılık mimarisini ve konvansiyonel kuvvet çarpanlarını pekiştirmeyi hedefliyor. Söz konusu testin, envanterdeki mevcut balistik sistemlerin harbe hazırlık seviyesini doğrulamaya ve yeni nesil harp başlığı entegrasyonunun kalifikasyonuna yönelik olduğu yorumlanıyor.

910 kilometreyi aşan menzil, Kuzey Kore'nin bölgesel A2/AD (Bölgeye Erişimi Engelleme / Alan Hakimiyeti) kapasitesini, Japonya ana karası ve bölgedeki ileri konuşlu unsurları angajman zarfına alma kabiliyetini göstermesi açısından kritik olarak nitelendiriliyor.

Entegre hava ve füze savunma sistemleri teyakkuzda

Testin ardından Japonya, Güney Kore ve ABD'nin entegre hava ve füze savunma mimarisinin teyakkuza geçirildiği bildirildi. Aegis muharebe sistemine sahip muhripler, AN/TPY-2 ve Green Pine erken ihbar radarları ile SBIRS uydu tabanlı sensörlerden elde edilen iz verilerinin müşterek analiz için paylaşıldığı aktarıldı.

Japonya Savunma Bakanlığı, füzenin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) dışına düştüğünü ve sivil hava ve deniz trafiğine yönelik olumsuz bir durumun rapor edilmediğini duyurdu.

BMGK kararlarına aykırı faaliyet

Kuzey Kore'nin tüm balistik füze faaliyetleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamında yasaklı listede bulunuyor. Ancak Pyongyang, testleri egemenlik hakkı ve stratejik caydırıcılık doktrini kapsamında sürdürdüğünü savunuyor.

Testin zamanlamasının, bölgedeki müşterek tatbikat takvimleri ve güç aktarım faaliyetleri ile örtüşmesi, Pyongyang tarafından siyasi mesaj olarak değerlendirilen unsurlar arasında gösteriliyor.