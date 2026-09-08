Kuzey Kore nükleer kapasiteli yeni savaş gemisi Kang Kon'u hizmete aldı

Deniz kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetini artırmayı ve nükleer caydırıcılığını açık deniz stratejileriyle genişletmeyi hedefleyen Kuzey Kore, en yeni muhribi Kang Kon'u askeri envanterine dahil etti. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre, ülkenin doğu kıyısında yer alan liman kenti Wonsan'da 6 Eylül’de geniş katılımlı bir hizmete giriş töreni düzenlendi. Tören sahasında incelemelerde bulunan Lider Kim Jong-un, 5 bin ton deplasmana sahip bu yeni muhribi doğrudan taarruz odaklı bir platform ve devletin nükleer yanıt mekanizmasının ayrılmaz bir bileşeni olarak tanımladı.

Stratejik karşı eylem sisteminde yeni aşama

Yeni nesil savaş gemisinin donanma saflarına katılması, Pyongyang yönetiminin asimetrik askeri doktrinini kıyı savunmasının ötesine taşıma kararlılığını gösteriyor. Gelişmiş fırlatma rampaları ve radar sistemleriyle donatılan Kang Kon muhribi, taktik nükleer başlık taşıma kabiliyetine sahip seyir füzelerini ateşleme yeteneğiyle bölgedeki deniz güvenliği dengelerini doğrudan etkileme potansiyeli barındırıyor. Kim Jong-un, törende yaptığı hitapta donanmanın nükleer silahlarla tahkim edilmesinin ülkenin egemenlik haklarını korumak adına kaçınılmaz bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

Batı Pasifik'te askeri rotasyonların ve ittifakların hareketlendiği bir dönemde gerçekleşen bu konuşlandırma, Kuzey Kore'nin bölgesel devriye ve derin taarruz kapasitesini yeni bir kurumsal boyuta ulaştırıyor. 5 bin tonluk bu gövdenin suya indirilmesiyle birlikte, Kore Yarımadası çevresindeki erken uyarı ağları ve deniz savunma hatlarının yeni lojistik parametrelerle karşı karşıya kalacağı öngörülüyor. Pyongyang'ın yerli sanayi imkanlarıyla inşa ettiği bu muhribin önümüzdeki aylarda icra edeceği atış testleri ve deniz tatbikatları, bölgedeki jeopolitik gerilimi tırmandıracak askeri gelişmelerin başında yer alacaktır.