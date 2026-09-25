Kuzey Kore Wonsan'dan iki kısa menzilli balistik füze fırlattı
Kuzey Kore, Wonsan bölgesinden denize doğru iki kısa menzilli balistik füze ateşledi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, füzelerden ikincisinin 600 kilometreden fazla mesafe kat ettiğini açıkladı.
Kore Yarımadası'nda yeni bir füze denemesi gerçekleştirildi. Kuzey Kore, doğu kıyısındaki Wonsan bölgesinden denize doğru fırlatma yaptı. Denemede iki kısa menzilli balistik füze ateşlendi.
Fırlatmaların ardından Güney Kore tarafı gelişmeyi yakından takip etti. Bölgedeki hareketlilik izlemeye alındı.
İkinci füze 600 kilometreyi aştı
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, fırlatmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Açıklamada ikinci füzenin 600 kilometreden fazla mesafe kat ettiği bildirildi. Füzelerin denize doğru seyrettiği aktarıldı.
Fırlatmaların uçuş yörüngesi ve mesafesine ilişkin verilerin analiz edildiği kaydedildi. Müttefiklerle bilgi paylaşımının sürdüğü ifade edildi.
Bölgede tansiyon yeniden yükseldi
Wonsan, Kuzey Kore'nin daha önceki balistik füze denemelerinde de kullandığı bölgeler arasında yer alıyor. Son denemeyle birlikte bölgedeki askeri hareketlilik yeniden gündeme geldi.
Güney Kore ve bölgedeki diğer aktörlerin gelişmeleri yakından izlediği belirtildi.