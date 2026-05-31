Kuzey Kore, yeni füze sistemlerini tanıttı: Kim Jong Un askeri envanteri yerinde inceledi

Uzak Doğu askeri dengelerinin en hassas noktasını oluşturan Kuzey Kore savunma sanayisi, konvansiyonel topçu yeteneklerini dijital güdüm teknolojileriyle birleştirerek bölgesel caydırıcılık stratejilerini yeni bir safhaya taşıyor. Finansal kısıtlamalara ve uluslararası yaptırımlara rağmen askeri bütçesini teknolojik inovasyona ayıran Pyongyang yönetimi, batılı muadilleriyle rekabet edebilecek taktik füze sistemlerini envantere dahil etmeye odaklanıyor. Lider Kim Jong Un’un katılımıyla gerçekleştirilen bu son teknik inceleme, ülkenin taktik taarruz kapasitesini artırırken sınır hatlarındaki askeri görünürlüğün dönemsel politik müzakerelerden ziyade tamamen yerli imkanlarla üretilen otonom silah sistemleriyle şekilleneceğini gösteriyor.

Yapay zeka destekli seyir füzeleri ve hedefleme maliyeti

Kuzey Kore'nin askeri modernizasyon adımlarında en çok öne çıkan yapısal gelişme, seyir füzelerine entegre edildiği iddia edilen yapay zeka destekli güdüm ve hedefleme yazılımları oluyor. Klasik radar sistemlerini yanıltma kapasitesine sahip olan ve 100 kilometre yarıçapındaki operasyonel hedeflere milimetrik olarak kilitlenebilen bu yeni nesil füzeler, askeri karar alıcıların sahadaki reaksiyon sürelerini kısaltmayı hedefliyor. Savunma sanayisi harcamalarında yazılım ve yapay zeka entegrasyonuna daha fazla pay ayrılması, birim üretim maliyetlerini düşürürken füzelerin elektronik harp koruma kalkanlarını güçlendirerek bölgesel hava savunma şemsiyeleri üzerinde yeni bir maliyet ve teknoloji baskısı yaratıyor.

Çok amaçlı lançerler ve taktik hareket kabiliyeti sınırları

Uluslararası savunma analistlerinin ve askeri kurumların Pasifik coğrafyasına yönelik kurguladığı güvenlik denklemlerinde, hafifletilmiş şasiler üzerine monte edilen çok amaçlı lançerler taktik hareket kabiliyetini artıran ana faktör olarak izleniyor. Amerika Birleşik Devletleri menşeili HIMARS sistemlerinin operasyonel mantığıyla benzerlik gösteren bu mobil bataryalar, hızlı konuşlanma ve atış sonrası anlık yer değiştirme yetenekleri sayesinde karşı batarya ateşlerine karşı yüksek koruma sağlıyor. Menzili artırılmış yeni 240 mm güdümlü roketlerin bu lançerlerle eş zamanlı olarak kademeli teslimat takvimine alınması, ordunun lojistik derinliğini artırırken sınır ötesi lojistik adımlarında tam bir maliyet ve intikal verimliliği sunuyor.