Kuzey Kore’de stratejik dönüşüm: Anayasa ve dış politika yeniden şekilleniyor

Pyongyang yönetimi, anayasal değişikliğin bir gereği olarak Güney Kore ile diyalog kurmak amacıyla oluşturulan tüm devlet mekanizmalarını feshetti. Bu kapsamda, yarımadanın barışçıl birleşmesi için çalışan komiteler kapatılırken, iki ülke arasındaki ortak geçmişi simgeleyen yapılar ve anıtlar da ortadan kaldırıldı. Bu adım, Kuzey Kore’nin dış politikasında "iki ayrı ve rakip devlet" doktrinine geçtiğini somut bir şekilde ortaya koyuyor.

Sınır hatlarında fiziksel ayrışma hamlesi

Kuzey Kore ordusu, Güney ile bağlantılı stratejik kara ve demiryolu hatlarını kendi topraklarında imha ederek sınırda fiziksel ayrışmayı hızlandırdı. Bu radikal hamle, Pyongyang'ın yeni anayasal doktrini çerçevesinde sınır hatlarını "aşılmaz bir kaleye" dönüştürme stratejisinin somut bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Askeri kapasite ve yeni nesil testler

Bölgedeki askeri hareketlilik, yeni nesil silah sistemlerinin denetimleriyle devam ediyor. Deniz kuvvetlerine bağlı yeni platformlardan fırlatılan uzun menzilli seyir füzelerinin testleri başarıyla tamamlanırken, yörüngeye yerleştirilen askeri keşif uydularının veri akışı sağlamaya başladığı ve yeni fırlatmalar için teknik hazırlıkların sürdüğü bildirildi. Pyongyang yönetimi, söz konusu askeri faaliyetlerin bölgedeki geniş kapsamlı çok uluslu tatbikatlara karşı bir "caydırıcılık güncellemesi" olduğunu duyurdu.