Kuzey Kore’den nokta atışı: Hwasong-11 Ra sahneye çıktı

Kuzey Kore, ‘yeni nesil’ olarak tanımladığı Hwasong-11 Ra taktik balistik füzelerini başarıyla test ederek gövde gösterisi yaptı. Lider Kim Jong-un’un bizzat denetlediği testlerde, füzelerin yaklaşık 136 kilometre uzaklıktaki bir ada hedefini yüksek hassasiyetle vurduğu açıklandı. Pyongyang’ın nükleer kapasiteli kısa menzilli füze envanterini modernize etme stratejisinin bir parçası olan bu deneme, sadece bir gövde gösterisi değil, aynı zamanda Güney Kore ve bölgedeki ABD üslerine yönelik doğrudan bir mesaj niteliği taşıyor.

Misket bombası teknolojisi ve hassas imha gücü

Hwasong-11 Ra varyantının en dikkat çekici özelliği, misket bombası (cluster bomb) ve parçacıklı harp başlıklarıyla donatılmış olmasıdır. KCNA, bu füzelerin hedef alandaki tahrip gücünü yüksek yoğunluklu olarak tanımlarken, sistemin düşman hava savunma sistemlerini aşmak üzere geliştirildiğini vurguladı. Bu füzelerin terminal aşamadaki manevra kabiliyeti, mevcut önleme sistemlerini doğrudan saf dışı bırakacak bir kapasiteye sahip. Kim Jong-un, beş yıllık bir araştırmanın ürünü olan bu sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederken, sistemin sahadaki mutlak hakimiyetinin altını çizdi.