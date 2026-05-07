Kuzeyin yeni muhafızı: Norveç’in Leopard 2A8 dönemi başladı

Norveç Savunma Malzeme Ajansı (FMA) ile Alman savunma devi KNDS arasındaki 1,9 milyar dolarlık dev iş birliğinde somut adımlar atıldı. Nisan ayının son günlerinde düzenlenen resmi törenle teslim alınan ilk tanklar, Norveç'in 2000'li yılların başından bu yana hizmet veren ve artık teknolojik ömrünü tamamlayan Leopard 2A4 filosunun yerini alıyor. Toplamda 54 adet sipariş edilen ve Norveç’e özel gereksinimlerle donatılan ‘Leopard 2A8NOR’ varyantlarının teslimat takviminin 2028 yılına kadar yayılması planlanıyor. Bu hamle, Norveç ordusu için sadece bir envanter yenilemesi değil, soğuk iklim koşullarında yüksek teknolojili bir savunma kalkanı inşası anlamına geliyor.

Aktif koruma sistemiyle 'aşılmaz' bariyer

Leopard 2A8NOR’u modern savaş alanındaki rakiplerinden ayıran en temel fark, beka kabiliyetini en üst seviyeye çıkaran Trophy Aktif Koruma Sistemi’dir. Ukrayna sahasındaki zırhlı araç kayıpları ve modern tanksavar tehditleri analiz edilerek entegre edilen bu sistem, füzeleri tankın gövdesine temas etmeden havada etkisiz hale getiriyor. 120 mm’lik L55A1 yivsiz topun vuruş gücüyle birleşen bu savunma kapasitesi, tank mürettebatına asimetrik savaş koşullarında benzersiz bir güvenlik alanı sağlıyor. Ayrıca tankın yenilenen optik sensör paketleri, gece ve ağır kış koşullarında düşmanı kilometrelerce öteden tespit edebilme yeteneği sunuyor.

Üretimde yerli imza ve bölgesel güç dengesi

Anlaşmanın Norveç adına en kritik kazanımı, teknoloji transferi ve yerli üretim yetkinliğidir. Sipariş edilen 54 tankın 37 adedi, Norveç'in Levanger kentindeki Ritek tesislerinde monte edilecek. Bu adım, Norveç savunma sanayii tarihinde bir ana muharebe tankının ilk kez yerli imkanlarla bir araya getirilmesi açısından tarihi bir önem taşıyor. Kendi bakım ve modernizasyon kapasitesini oluşturan Norveç, böylece stratejik özerkliğini de pekiştirmiş oluyor. NATO’nun kuzey kanadını koruyan ‘Brigade Nord’ bünyesinde göreve başlayacak olan bu yeni nesil tanklar, İskandinav coğrafyasındaki jeopolitik istikrarın en önemli kara gücü unsuru olarak öne çıkıyor.