L3Harris ve Shield AI güçlerini birleştirdi: Otonom sistemden ilk uçuş

L3Harris ve Shield AI ortaklığı, elektronik harp teknolojisinde devrim niteliğinde bir dönüm noktasına imza attı. Geliştirilen yeni yapay zeka yazılımı, taktiksel uçuş rotası üzerinde düşman sinyallerini kendi kendine analiz ederek otonom engelleme kararları aldı. Başarıyla tamamlanan bu canlı test, sinyal karıştırma görevlerinin tamamen otonom sistemlere devredileceğini gösteriyor.

Sinyal savaşlarında insan hızı aşılıyor

Hava savunma sistemlerinin ve radar ağlarının karmaşıklaştığı modern harp ortamına çözüm sunmayı hedefleyen yeni otonom sistem, gökyüzündeki ilk canlı sınavını verdi. Test uçuşu sırasında uçağa entegre edilen yapay zeka yazılımı, karşı cepheden gelen elektromanyetik sinyalleri göz açıp kapayıncaya kadar algılamayı başardı. Sistem, bir operatörün komut vermesini beklemeden, tehdidin türüne göre en etkili karıştırma tekniğini kendi kendine seçerek elektronik taarruz gerçekleştirdi.

Pilotsuz uçak filolarının omurgası olacak

Gerçekleştirilen bu başarılı uçuş testi, sistemin sadece insanlı jetlerde bir yardımcı olarak kullanılmayacağını, aynı zamanda geleceğin insansız savaş uçağı filolarına da entegre edileceğini gösteriyor. Yapay zeka konseptli sinyal kesiciler sayesinde, dost savaş uçakları düşman radarlarına yakalanmadan güvenli koridorlar üzerinden operasyon yapabilecek. Geleneksel elektronik harp yöntemlerinde insan operatörün tehdidi algılaması, analiz etmesi ve karşı tedbir geliştirmesi değerli dakikalar alırken; bu otonom sistem anlık reaksiyon göstererek dost unsurlara havada mutlak bir koruma kalkanı sağlıyor.

Yapay zekanın bu kritik yeteneği, özellikle insan hayatını riske atmak istemeyen orduların hava stratejilerini baştan yazacak güçte görünüyor. Yoğun hava savunma şemsiyesiyle korunan düşman hatlarına yönelik ilk taarruz dalgasında, bu otonom sistemle donatılmış insansız jetler en ön safta yer alabilecek. Radarları kör edilmiş, erken uyarı sistemleri çökmüş ve kendi aralarındaki haberleşme ağları kopmuş bir düşman cephesi, operasyonun geri kalan kısmında dost unsurlar için açık bir hedef haline gelecek. Üstelik bu teknoloji, küresel konumlama sistemi olan GPS sinyallerinin tamamen kesildiği veya yoğun dijital karıştırmaların yaşandığı en zorlu, en karanlık muharebe sahalarında bile harici bir desteğe ihtiyaç duymadan kesintisiz çalışabilme potansiyeli taşıyor.