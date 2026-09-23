Letonya 155 mm obüs tedarikinde Çekya yapımı MORANA'yı seçti

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Letonya hükümeti, 15 Eylül 2026'da aldığı kararla Ulusal Silahlı Kuvvetler için 155 mm tekerlekli kundağı motorlu obüs olarak MORANA'yı belirledi. Karar, Savunma Bakanlığı tarafından 17 Eylül'de duyuruldu.

Bu adım, daha önce planlanan İsveç yapımı Archer alımının iptali anlamına geliyor. Letonya ve İsveç, Haziran 2025'te 18 adet Archer için niyet mektubu imzalamış, Riga yönetimi Ocak 2026'da Archer tedarikine kavramsal onay vermişti.

Neden Archer değil MORANA?

Savunma Bakanlığı, yeni nesil tekerlekli obüs için pazar araştırmasına Mayıs 2024'te başladı. Son aşamada iki sistem yarıştı: BAE Systems Bofors'un Archer'ı ve Excalibur Army'nin MORANA'sı.

Bakanlık, kararını dört kritere göre verdi: tekliflerin maliyeti, teslimat süresi, operasyonel kabiliyetler ve yerel savunma sanayisinin katılımı. Çekya teklifi fiyat ve teslimat açısından daha avantajlı bulundu. Archer'ın ise mevcut bütçe ve takvim için fazla maliyetli ve teslimatının uzun süreceği değerlendirildi.

MORANA'nın öne çıkan özellikleri

Czechoslovak Group bünyesindeki Excalibur Army tarafından geliştirilen MORANA, ilk kez 2022'de Paris'teki Eurosatory fuarında tanıtıldı. Sistem, zırhlı otonom kule ile Tatra Force 8x8 tekerlekli şasiyi birleştiriyor.

Üretici verilerine göre 155 mm L52 namluya sahip sistem, mühimmata bağlı olarak 41 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Araç içinde 45 mühimmat taşıyor, mevzi aldıktan sonraki ilk dakikada 6 atım yapabiliyor ve Çoklu Mermi Aynı Anda Etki (MRSI) yeteneğine sahip. Üç kişilik mürettebatla görev yapıyor ve yolda saatte 90 kilometre hıza çıkabiliyor.

Letonya'nın topçu planı

Letonya, 2026 yılında savunmaya 2,16 milyar Euro ayırdı. Bu rakam ülke GSYH'sinin %4,91'ine denk geliyor. Topçu modernizasyonu, Riga'nın öncelikli projeleri arasında.

Hükümet, kaç adet MORANA alınacağını ve sözleşme bedelini henüz açıklamadı. Bir önceki Archer planı 18 sistem üzerine kuruluydu ancak bu sayının MORANA'ya aktarılıp aktarılmayacağı net değil. Yerel sanayinin üretim, bakım ve lojistikte hangi oranda yer alacağı sözleşme aşamasında belli olacak.