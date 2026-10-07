Litvanya, ABD askerleri için kalıcı üs formülünü masaya alıyor

Litvanya'da bugüne kadar ABD askerleri dönüşümlü olarak görev yapıyordu. Yeni planla birlikte bu modelin kalıcı konuşlanmaya dönüştürülmesi hedefleniyor. Vilnius, bunun için gerekli yasal düzenlemeleri ve askeri altyapıyı hazırlamaya başladı. Amaç, NATO'nun doğu kanadında kesintisiz bir ABD varlığı sağlamak.

Vilnius'tan bütçe ve ev sahipliği vurgusu

Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys, ABD'nin ülkedeki askeri varlığını sürdürme kararının müttefik dayanışmasının en somut göstergesi olduğunu söyledi. Budrys, Litvanya'nın savunma harcamalarını GSYH'sinin %5'ine çıkardığını, ordusunu modernize ettiğini ve müttefik birliklere eğitim sahaları ile kışla imkanı sunduğunu hatırlattı. Vilnius bu yönüyle ittifak içinde örnek gösterilen ülkeler arasında yer alıyor.

Baltık hattında caydırıcılık hesabı

Litvanya, Almanya'nın ülkede kurmaya başladığı tugay ile birlikte ABD'nin kalıcı varlığının Baltık hattını tamamen kapatacağını düşünüyor. Kalıcı konuşlanma, olası bir krize karşı daha hızlı müdahale ve daha güçlü caydırıcılık anlamına geliyor. Hükümet, atılacak adımla birlikte hem kendi güvenliğini hem de NATO'nun doğu kanadının tamamının savunmasını güçlendirmeyi planlıyor.