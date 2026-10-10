Litvanya envanterine ABD yapımı Switchblade 600'ü kattı: İlk parti teslim edildi

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Litvanya Savunma Bakanlığı, Switchblade 600 tedarikine ilişkin ilk teslimatın gerçekleştirildiğini duyurdu.

Söz konusu tedarik, Aralık 2022'de ABD hükümeti ile imzalanan yaklaşık 45 milyon Euro’luk anlaşma kapsamında gerçekleştiriliyor. Anlaşma, dolanan mühimmatların yanı sıra fırlatma ve kontrol ekipmanlarını, bakım paketini ve personel eğitim simülatörünü de kapsıyor.

40 kilometre menzilli hassas vuruş kabiliyeti

AeroVironment üretimi Switchblade 600, tüpten fırlatılan, tablet tabanlı kontrol ünitesi ile yönlendirilen bir anti-zırh dolanan mühimmat sistemi olarak biliniyor. Sistem, hedef bölgesi üzerinde süzülerek operatörün belirlediği zırhlı hedefe dalış yapıyor.

Orjinal versiyonda 40 dakikanın üzerinde uçuş süresi ve 40 kilometre üzerinde menzil sunan sistem, Javelin tanksavar füzesinde kullanılan tipte anti-zırh harp başlığı taşıyor.

Litvanya, ABD'den sonra Switchblade 600'ü tedarik eden ilk ülke konumunda. Teslimatların 2025-2026 döneminde tamamlanması planlanıyordu.

Savunma harcamalarında ABD ağırlığı artıyor

Switchblade 600 tedariki, Litvanya'nın son yıllarda ABD'den gerçekleştirdiği büyük ölçekli alımlardan biri olarak öne çıkıyor. Litvanya son dönemde HIMARS roket sistemleri, JLTV zırhlı araçlar ve UH-60 Black Hawk helikopterleri için de ABD ile sözleşmeler imzalamıştı.

Bu alımın yanı sıra ABD'nin askeri yardım fonları kapsamında daha küçük versiyon olan Switchblade 300'ün de Litvanya'ya hibe edilmesi gündemdeydi.