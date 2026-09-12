Litvanya'nın yeni İHA'ları Ukrayna sahasında test edildi

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FORECASTER, hedeflerin tespiti, tanımlanması ve konumlarının belirlenmesi için geliştirilen sabit kanatlı bir keşif platformu olarak görev yapıyor. İHA, elektro-optik ve termal kameralarla görüntü toplarken uçuş sırasında uydu bağlantısının kesilmesi durumunda görevini sürdürebilecek otonom özelliklere de sahip. Uçuş süresi 4,5 saate kadar çıkıyor.

AVENGER 5 ise sabit ve hareketli hedeflere yönelik taarruz görevleri için tasarlanan dolaşan mühimmat sınıfında yer alıyor. Platform, hedef belirlendikten sonra operatörle sürekli telsiz bağlantısı gerektirmeden görevi tamamlayabilecek şekilde geliştirildi. Elektro-optik ve termal görüntüleme sistemleri bulunan İHA, farklı harp başlığı seçenekleriyle kullanılabiliyor.

UDS'nin odağında insansız sistemlerin birlikte çalışması var

İki platformun ortak noktalarından biri, UDS'nin geliştirdiği SwarmC2 komuta-kontrol sistemi. Yazılım; farklı İHA'ların koordinasyonunu, rota planlamasını, hareketli hedef takibini ve hedef bilgilerinin aktarılmasını destekliyor. Bu yapı, keşif amacıyla kullanılan bir platformdan elde edilen verinin taarruz sistemleriyle ilişkilendirilmesine imkan sağlıyor.

Ukrayna sahasındaki testler, UDS'nin sistemlerini gerçek savaş koşullarından elde edilen deneyim doğrultusunda geliştirme yaklaşımının bir parçası olarak öne çıkıyor. Şirketin paylaştığı bilgilere göre FORECASTER halihazırda Ukrayna'daki 7 tugay tarafından aktif görevlerde kullanılıyor.