Lockheed Martin, Pentagon’dan 37,9 milyon dolarlık sözleşme aldı

ABD’nin önde gelen savunma şirketlerinden Lockheed Martin, radar üretimi ve ağır torpido bakımına yönelik iki ayrı anlaşmayla savunma portföyünü genişletti.

Lockheed Martin’in radar sözleşmesi 572,9 milyon dolara yükseldi

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Lockheed Martin Rotary and Mission Systems, üç boyutlu uzun menzilli keşif radarı için daha önce imzalanan sözleşmeye ek olarak 18,8 milyon dolarlık bir değişiklik aldı. Bu ek düzenleme, radar üretimi ve üretim yönetimini kapsıyor. Böylece sözleşmenin toplam değeri 572,9 milyon dolara yükseldi. Çalışmalar şirketin New York, Liverpool’daki tesisinde yürütülecek ve 15 Aralık 2027’de tamamlanacak. Proje, Hanscom Hava Kuvvetleri Üssü’ndeki Hava Kuvvetleri Yaşam Döngüsü Yönetim Merkezi tarafından denetleniyor.

Şirketin aynı bölümü ayrıca MK48 ağır torpidolar için mühendislik ve bakım hizmetleri sağlamak üzere 19,1 milyon dolarlık ek bir sözleşme daha kazandı. Bu faaliyet, Hawaii Pearl Harbor’daki Ara Bakım Merkezi’nde gerçekleştirilecek ve Şubat 2027’de tamamlanması planlanıyor. Sözleşme, Washington D.C.’deki Deniz Sistemleri Komutanlığı tarafından yönetiliyor. İlk aşamada 2026 mali yılı operasyon ve bakım fonlarından 3,7 milyon dolar tahsis edildi.

Lockheed Martin’in aldığı bu iki yeni sözleşme, şirketin ABD savunma sanayisindeki kritik rolünü pekiştirirken radar ve denizaltı sistemlerindeki uzmanlığını da bir kez daha ortaya koyuyor.