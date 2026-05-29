Lockheed Martin, THAAD füze üretimini yeni yatırımıyla dört katına çıkarıyor

ABD merkezli savunma sanayi devi Lockheed Martin, küresel çapta artan balistik füze tehditlerine karşı stratejik bir hamle yaptı. Şirket, Alabama'nın Troy kentinde inşa edilecek yeni mühimmat üretim tesisini duyurdu. Pentagon’un çok yıllı tedarik güvencesi vermesinin ardından başlatılan bu yatırımla, yüksek irtifa hava savunma sistemi THAAD önleyici füzelerinin üretim kapasitesi dört katına çıkarılacak.

Üretim alanı iki katına çıkıyor

‘Building 47’ adı verilen yeni üretim merkezi, mevcut tesislere 87 bin fit karelik (yaklaşık 8 bin metrekare) ek alan kazandıracak. Bu genişleme ile Troy kentindeki füze üretim altyapısı neredeyse iki katına ulaşacak. Yatırım, şirketin 2030 yılına kadar ABD genelindeki tesislerini modernize etmek için ayırdığı 9 milyar dolarlık küresel bütçenin bir parçası olarak yürütülüyor.

Stok krizine karşı kritik adım

Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki çatışmalar ve Pasifik'teki gerilimler müttefik orduların hava savunma füzelerine olan talebini zirveye taşıdı. Mevcut kapasiteyle harcanan bir THAAD füzesinin yerine yenisinin konulması 3 ila 8 yıl sürerken, yeni hat bu lojistik darboğazı ortadan kaldıracak. Tesis, mevcut THAAD füzelerinin yanı sıra ABD'nin ‘Yeni Nesil Önleyici’ (NGI) füze programına da ev sahipliği yapacak.

Üretim hattına binlerce yeni personel

Dev üretim hamlesi, savunma sanayisinde büyük bir iş gücü dalgasını da beraberinde getiriyor. Proje kapsamında önümüzdeki 3 yıl içinde Alabama bölgesinde yüzlerce yeni istihdam sağlanırken, Lockheed Martin genelinde ülke çapında 4 bin 500 yeni ön hat işçisi işe alınacak. Şirket ayrıca, Pentagon ile yapılan paralel anlaşmalarla Patriot PAC-3 MSE füzelerinin üretimini yıllık 2 bin adede, hassas vuruş füzesi PrSM üretimini ise 4 katına çıkarmayı hedefliyor.