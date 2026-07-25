Lockheed Martin’den Farnborough’da gövde gösterisi: Yeni melez İHA MORFIUS X-Rotor küresel vitrinde

Uluslararası havacılık arenasının en prestijli etkinliklerinden olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı, bu yıl otonom uçuş teknolojilerinde radikal bir kırılmaya ev sahipliği yaptı. Geliştirilen yeni hava aracı, geleneksel helikopterlerin dikey kalkış-iniş esnekliği ile sabit kanatlı jetlerin yüksek sürat avantajını melez bir tasarımla harmanlıyor. Kanat uçlarına yerleştirilen hareketli döner motor yapısı, aracın pist ihtiyacı duymadan en zorlu coğrafi koşullarda bile operasyona başlamasına olanak tanıyor. Sahip olduğu bu aerodinamik avantaj, taktiksel intikal sürelerini yarı yarıya indirirken muharebe sahasındaki reaksiyon hızını da en üst seviyeye taşıyor.

Sürü insansız hava araçlarına karşı aktif mikrodalga kalkanı

Sistemin asıl dikkat çeken kabiliyeti, gövde içerisine entegre edilen yüksek güçlü elektronik harp ve enerji yönetimi donanımlarında saklıdır. Son yıllarda muharebe sahalarını domine eden sürü insansız hava aracı tehditlerine karşı geliştirilen platform, hedef bölgeye ulaştığında yüksek yoğunluklu mikrodalga enerjisi yayarak düşman sistemlerini elektronik olarak felç edebiliyor. Sadece bir keşif veya gözetleme aracı olmanın ötesine geçen bu yapı, dost unsurlar için havada koruyucu bir şemsiye görevi üstleniyor. Siber katmanda yürütülen bu aktif savunma konsepti, pahalı hava savunma füzelerinin sarfiyatını azaltarak ordulara muazzam bir bütçe avantajı sağlamayı vaat ediyor.

Otonom uçuş algoritmalarıyla geleceğin hava harbi şekilleniyor

Yapay zeka tabanlı uçuş kontrol yazılımlarıyla donatılan hava aracı, pilot müdahalesine gerek duymadan karmaşık hava sahalarında bağımsız seyrüsefer gerçekleştirebiliyor. Elektronik harp baskısı altındaki yoğun köreltme ortamlarında bile kendi rotasını çizebilen sistem, anlık tehdit değerlendirmesi yaparak öncelikli hedeflere kilitlenme yeteneğine sahip. Havacılık endüstrisinin gelecekteki otonom operasyon stratejilerine yön vermesi beklenen bu teknolojik gövde gösterisi, insansız sistemlerin artık birer yardımcı unsur olmaktan çıkıp cephenin ana belirleyicisi haline geldiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.