Makine ve Kimya Endüstrisi'nden stratejik iş birliği! Askeri mühimmatların bileşeninde dışa bağımlılık azalacak

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO, savunma sanayisinin millileştirilmesi adına kritik bir imza törenine ev sahipliği yaptı.

MKE Nitroselüloz Üretim Hattı inşa edecek

Makine ve Kimya Endüstrisi A. Ş. (MKE) ile Nanografi Nano Teknoloji A.Ş. (Nanografi) arasında imzalanan sözleşme ile, MKE’nin inşa edeceği Nitroselüloz Üretim Hattı’nın kurulumu yüzde 100 yerli teknolojilere sahip Nanografi tarafından sağlanacak.

Askeri mühimmatların temel bileşeninde dışa bağımlılık azalacak

Proje, Türkiye’nin savunma kabiliyetlerini güçlendirme hedefi doğrultusunda büyük bir adım olarak öne çıkıyor. Askeri mühimmatların temel bileşenlerinden biri olan nitroselüloz üretimini artırmak amacıyla geliştirilen proje, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü pekiştirirken, stratejik üretim alanındaki dışa bağımlılığı da büyük ölçüde sona erdirecek.

2025 yılının sonunda MKE’ye teslim edilecek

Savunma sanayisindeki teknolojilerin millileştirilmesi açısından büyük önem taşıyan projenin imza töreninde, MKE Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmet Sayhan ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, Nanografi Genel Müdürü Mehmet Başçı ve Nanografi İş Geliştirme Direktörü Yunus Emre Deli hazır bulundu. Bu sözleşmeyle, Türkiye’nin ilk nanoteknoloji şirketi olan Nanografi, Nitroselüloz Üretim Hattı’nın kurulumunu bir yıl gibi kısa bir sürede tamamlayıp 2025 yılının sonunda MKE’ye teslim edecek.

MKE Yönetim Kurulu Başkanı Sayhan: Dışa bağımlılığımız azalacak

MKE A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmet Sayhan; “Bu proje, Türkiye’nin savunma sanayisinde kendi ayakları üzerinde durma kararlılığının en somut göstergelerinden biridir. Milli üretim kapasitemizi artırarak, dışa bağımlılığı azaltacak ve ulusal güvenliğimize büyük katkı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

MKE’nin hem dünya savaşı hem de kurtuluş savaşı yaşamış tarihi bir kuruluş olduğuna işaret eden Sayhan, şöyle devam etti:

“Her durumda ihtiyaç duyulanı karşılamak üzere pozisyon alan MKE’nin misyonlarından birisi de savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmalarımıza güç ve destek vermek. Ahlatcı Holding gibi güçlü ve evrensel özellikler kazanmış firmaların savunma sanayisinde kritik yatırımlar yapmasına katkıda bulunmak da bizim görevimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösterdiği noktalardan birisi de, savunma sanayisini yerli ve milli hale getirmektir. Bu hedefe katkı sağlayacak ve ulusal güvenliğimizi güçlendirecek bu önemli projeyi Ahlatcı Holding ile hayata geçiriyoruz. Bu yatırım nitroselüloz üretim hattı kurulmasının yanı sıra, milli teknolojilerin gelişmesine de imkan sağlayacak. Gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde dış kaynaklara daha az bağımlı hale geleceğiz. Savunma sanayi alanına yatırım yapmaya karar veren Ahlatcı Holding İştiraki Nanografi Nano Teknoloji ailesine teşekkür ediyor, bu yatırımın ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

Ahmet Ahlatcı: Türkiye’de bir ilki gerçekleştireceğiz

MKE ile imzalanan iş birliğinin Türkiye’nin savunma yeteneklerini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda bağımsızlığını ve egemenliğini de güçlü kılacağını hatırlatan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ise, şunları söyledi:

“Savunma sanayinin yeni oyuncusu olarak; kendi yerli ve milli teknolojimizi geliştirip, imalat ve üretim teknolojisiyle birlikte, dışa bağımlılığımızı en aza indiriyor ve küresel arenada rekabet gücümüzü artırıyoruz. Savunma sanayimiz, yalnızca askeri alanda değil, aynı zamanda teknoloji ve inovasyon ekosistemine de önemli katkılar sunuyor. Yüksek katma değerli ürünlerin üretimi, Ar-Ge yatırımları ve nitelikli istihdam yaratma kapasitesi ile ülkemizin ekonomik büyümesine ve uluslararası iş birliği fırsatlarına zemin hazırlıyor. Bu stratejik adımlar, ülkemizin gelecekteki sınır güvenliği, toprak bütünlüğü ve sürdürülebilir kalkınması için kritik bir rol oynuyor. İçerisinde bulunduğumuz bu fuar da ülkemizin savunma sanayi alanında son yıllarda yakaladığı milli ve yerli çalışmalarının ne kadar geliştiğinin en büyük kanıtı durumundadır” dedi.

“Kimyasal hammadde üretiminde büyük bir adım atıyoruz”

Savunma sanayisinin, Türkiye için ulusal güvenliğin teminatı ve bölgesel istikrarın garantisi olduğuna işaret eden Ahlatcı, “Bizler bu sözleşmeyle, artık ülkemizin ihtiyacı olan kritik kimyasal hammadde üretiminde önemli bir kapasite artışı gerçekleştirmek için büyük bir adım atıyoruz. Tamamıyla milli sermaye, milli teknoloji ve yerli insan gücü, mühendislik kabiliyetiyle gerçekleştirilecek bu stratejik tesisle; sevk barutları, roket yakıtları ve çeşitli patlayıcıların yerli üretimini artırarak ülkenin savunma sanayisindeki bağımsızlığı güçlenmiş olacak” dedi.

“Ülkemiz savunma sanayine katkı sağlamaktan onur duyuyoruz”

Nanografi’nin Türkiye’nin ilk, dünyanın en büyük ve en yüksek performanslı grafen seri üretim tesislerinden birini kurarak uluslararası arenada önemli bir konum elde ettiğini vurgulayan Ahlatcı, “Bilimin ışığında, 100'den fazla ülkede gerçekleştirdiği faaliyetlerle üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ve sanayi kuruluşları ile stratejik iş birliklerini geliştirmeye devam ediyor. Ayrıca, her ölçekte uyarlanabilir üretim kapasitesi ve güçlü Ar-Ge altyapısıyla, endüstriyel ihtiyaçlara uluslararası kalite standartlarında çözümler sunarak, teknoloji ve bilim alanında yenilikçi adımlar atıyor. İleri malzemeler, enerji, kimya, biyoteknoloji, akıllı teknolojiler, mekanik, genetik, yüksek mühendislik projeleri, ulusal ve uluslararası endüstriyel tesis kurulumu hizmetleri, yüksek güvenlikli marka koruma teknolojileri ve ileri teknoloji takip sistemleri alanlarında sunduğumuz çözümlerle, küresel ölçekte bilimsel ve teknolojik uygulamaların sınırlarını genişletiyor. Bu çalışmalara MKE ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde ülkemizin savunma sanayine katkı sağlamaktan onur duyuyoruz” şeklinde konuştu.