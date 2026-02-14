Malezya’da TUSAŞ ANKA-S SİHA’ları görevde görüntülendi

Malaysia Military Review isimli X kullanıcısı tarafından yapılan paylaşımda, TUSAŞ üretimi ANKA-S SİHA’ların uçmaya başladıkları görüntülendi. Yapılan paylaşımda, ANKA-S SİHA’ların Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RMAF) bünyesindeki 11. Filo envanterine girdiği görülüyor. Labuan Hava Üssü’nde konuşlu ANKA-S SİHA’ların işletilmesine yönelik altyapı çalışmaları ise geçtiğimiz dönemde tamamlanmıştı. Bu bağlamda son görüntüler, ANKA-S filosunun operasyonel hazırlık sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu göstermektedir.

Malezya’nın İHA ihalesini TUSAŞ kazandı, 9 uçaklık filo hedefleniyor

Malezya Hava Kuvvetleri’nin 2020 yılında başlattığı İHA tedarik ihalesini; ABD, Çin ve İtalya’dan firmaların katıldığı rekabetçi sürecin ardından 2023 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii şirketi (TUSAŞ) kazanmıştı. Anlaşma, 2023 yılında Malezya’nın Langkawi Adası’nda düzenlenen Denizcilik ve Havacılık Fuarı (LIMA 2023) kapsamında imzalanmıştı. Sözleşme çerçevesinde TUSAŞ’ın, Malezya‘ya farklı faydalı yüklerle donatılmış 9 adetlik İHA ihtiyacının 1.‘nci fazı olan ilk 3 adet ANKA üretmesi ve buna bağlı yer kontrol sistemlerini kurması yer alırken, nihai hedefin ise 9 adetlik bir MALE sınıfı İHA filosu olduğu açıklanmıştı.

ANKA-S tedarikine ilişkin kapsamlı bir resmi teslimat açıklaması yapılmamış olsa da, Haziran 2025’te savunma kaynakları ve bazı sosyal medya paylaşımlarında sistemlerin Malezya’ya ulaştığı ifade edilmiş, çeşitli medya organlarında da görsellere yer verilmişti. Sözleşme kapsamında teslimatın Eylül 2025’te yapılması planlanırken, Şubat 2026’da teslim edileceğine dair bilgiler kamuoyuna yansımıştı.

Malezya haber sitesi Malaymail tarafından 18 Aralık 2025 tarihinde yapılan habere göre, Malezya Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı General Muhamad Norazlan Aris, 3 adet Orta İrtifa Uzun Menzilli (MALE) İnsansız Hava Aracı ve Yer Kontrol İstasyonu’nun (GCS) Türkiyede’den deniz yoluyla getirileceğini ve Şubat 2026’ya kadar teslim alınmasının planlandığını ifade etmişti.

Malezya’da ANKA-S için modern hangar ve destek altyapısı tamamlandı

21 Mayıs 2025 ‘te TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu, ANKA tedarik sözleşmesi kapsamında hangar yenileme teslim töreninin Malezya Başbakanı Sayın İbrahim Enver’in katılımıyla gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Demiroğlu açıklamasında, Malezya ile savunma sanayii iş birliğinin stratejik düzeyde kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulamıştı. Bu kapsamda Labuan Hava Üssü’nde TUSAŞ tarafından ANKA-S sistemlerine yönelik hangar ve destek altyapısının modernize edildiği ve G7 Aerospace şirketi tarafından ise özel olarak inşa edilmiş hangarlar ve destek tesislerinin yer aldığı biliniyor.

19 Kasım 2025’te General Muhamad Norazlan Aris, ANKA tedarik programının son aşamalarını değerlendirmek üzere TUSAŞ’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. RMAF’nin resmi Facebook hesabından yapılan paylaşıma göre, 11. Filo’dan 6 pilot ve 6 silah sensör operatörü, TUSAŞ tesislerinde 5 ay süren simülatör ve gerçek uçuşları içeren kursunu tamamladı. Ayrıca 7 subay ve 19 personel O-Level bakım eğitimini başarıyla bitirdi.

Aris, programın üç aşamalı olduğunu ve mevcut CAP55 planı kapsamında ilk hedefin 9 İHA olduğunu açıklanırken, mevcut sistemlerin performans değerlendirmesinin ardından ilave parti tedarikinin de gündeme gelebileceği aktarıldı. Bu kapsamda ikinci bir ANKA filosunun kurulması ve Sabah bölgesine konuşlandırılması seçeneği de değerlendirilmektedir.