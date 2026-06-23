Malezya’dan topçu savaşında dev adım: Envantere Fransız CAESAR obüsleri giriyor

Malezya Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel kabiliyetini artırmayı hedefleyen bu alım, özellikle kara unsurlarının ani müdahale ve yüksek hareket kabiliyeti ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Paletli sistemlere kıyasla çok daha hızlı intikal edebilen ve uçaklarla stratejik nakliyeye uygun olan tekerlekli CAESAR obüsleri, Malezya’nın zorlu coğrafi koşullarında stratejik bir avantaj sunuyor. 155 mm’lik bu gelişmiş topçu sistemleri, 'at ve kaç' taktiğine uygun modern radar ve hedefleme altyapısıyla ordunun vuruş gücünü bir üst seviyeye taşıyor.

Bölgesel güç dengeleri ve KNDS’in küresel başarısı

Malezya’nın bu tercihi, Güneydoğu Asya’daki askeri güç dengelerini doğrudan etkileyecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Ukrayna sahası başta olmak üzere son dönemdeki sıcak çatışmalarda gösterdiği muharebe başarısıyla dikkatleri üzerine çeken CAESAR sistemi, KNDS grubu için de yeni bir ihracat başarısı anlamına geliyor. 18 adetlik bu ilk paket teslimatın önümüzdeki dönemde lojistik ve mühimmat ortaklıklarıyla genişletilmesi beklenirken, Malezya'nın topçu birliklerinde köklü bir dijital dönüşümün de önü açılıyor.

Teknik özellikler ve muharebe kabiliyeti

Malezya envanterine katılacak olan CAESAR obüs sistemleri, modern topçu teknolojisinin en esnek ve ölümcül örnekleri arasında yer alıyor. Muharebe sahasında yüksek hayatta kalma kabiliyeti sunan sistem, 155 mm / 52 kalibre gelişmiş top namlusuyla donatılıyor. Standart mühimmatla 40 kilometre, roket destekli mühimmatla ise 55 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabilen bu obüsler, dakikada 6 ila 8 mermi gönderebilme kapasitesiyle öne çıkıyor. C-130 Hercules ve Airbus A400M taktik nakliye uçaklarıyla havadan kolayca taşınabilen sistem, 60 saniyeden kısa sürede atış pozisyonu alma ve 'at-kaç' özelliği sayesinde karşı batarya ateşinden pürüzsüzce korunabiliyor. Araç üzerinde taşınabilir 18 adet hazır mermi haznesi barındıran bu tekerlekli topçular, ordunun operasyonel esnekliğini en üst düzeye çıkarıyor.