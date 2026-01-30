Malezya'nın yeni gemisi KD Maharaja Lela deniz denemelerine çıktı

20 Ocak 2026 tarihinde Malezya’nın ilk Maharaja Lela sınıfı kıyı muharebe gemisi KD Maharaja Lela (2501), rıhtımda gerçekleştirilen testlerini tamamlamasının ardından Lumut Tersanesi’nden ayrılarak ilk deniz denemelerine başladı.

Malaysia Military Review tarafından yapılan paylaşıma göre gemi, Pangkor Adası açıklarında römorkör eşliğinde faaliyet göstermekte. Bu bağlamda Lumut Tersanesi de geminin test görüntülerini paylaştı. Bahse konu program, uzun süredir gecikmelerle gündemde.

Sınıfın diğer gemilerinde inşa süreci sürüyor

Army Recognition tarafından yapılan habere göre KD Maharaja Lela’nın deniz denemelerine başlamasıyla eş zamanlı olarak Lumut Tersanesi, sınıfın diğer gemilerindeki ilerlemeyi gösteren materyaller yayımladı. Paylaşılan görüntülerde üçüncü gemi KD Sharif Masahor’un (2503) üst yapı inşasının tamamlandığı ve ana dış donanımların monte edildiği görüldü; ayrıca geminin borda numarasının uygulanmasıyla Kraliyet Malezya Donanması envanter dizisinde resmen tanımlandığı teyit edildi. Buna karşılık ikinci gemi KD Raja Muda Nala’nın (2502) donatım faaliyetleri sürüyor.

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre Maharaja Lela programı, yıllarca süren gecikmeler ve maliyet artışları nedeniyle kamuoyu ve parlamento nezdinde yoğun denetime tabi tutuldu. 2011 yılında başlatılan proje, birkaç yıl sonra durma noktasına gelmiş, ardından hükümet soruşturması ve geçici askıya alma sürecinden sonra 2020’de yeniden başlatılmıştı. Deniz denemelerine başlanılan ay içerisinde milletvekillerinin Perak’taki Lumut tesisini ziyaret ederek ilerlemeyi ve revize edilmiş takvimlere uyumu değerlendirmesi planlanıyordu.

Filo planlaması ve teslimat takvimi

Mevcut planlamaya göre Malezya, 2030’lara kadar 5 adet Maharaja Lela sınıfı savaş gemisi işletmeyi hedeflemekte olup ilk birimin 2026’da hizmete girmesi öngörülmektedir. Bu sayı, başlangıçta planlanan 6 geminin mali ve sözleşmesel koşullar nedeniyle gerçekleştirilememesi sonucunda azaltılmıştır.

KD Maharaja Lela, Fransız Naval Group (eski adıyla DCNS) tarafından önerilen Gowind 2500 korvet tasarımının büyütülmüş bir varyantına dayanmaktadır ve programın erken safhalarında kararlaştırılan teknoloji transferi unsurlarını içermektedir. 8 Mart 2016’da Lumut’ta kızağa konulan gemi, 24 Ağustos 2017’de denize indirilmiş, ancak mali ve sözleşmesel aksaklıklar nedeniyle inşası yavaşlamış ve birkaç yıl boyunca durdurulmuştur.