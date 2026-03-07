Maliyet baskısı savunma planlarını daralttı: İsviçre, F-35 alımını 30 uçakla sınırlandırıyor

İsviçre hükümeti, uzun süredir tartışma konusu olan yeni savaş uçağı alımında kritik bir revizyona gitti. Başlangıçta 36 adet olarak planlanan F-35A Lightning II siparişi, artan maliyetler nedeniyle 30 uçakla sınırlandırıldı. Savunma Bakanı Pfister, parlamentoya yaptığı açıklamada, bütçe sınırlarının aşılması üzerine 394 milyon İsviçre frangı tutarında ek kredi talep ettiklerini duyurdu. Bu gelişme, hem kamuoyunda hem de siyasi çevrelerde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Savunma harcamalarında zorunlu daralma

2020’de yapılan referandumda İsviçre halkı, 6 milyar İsviçre frangı bütçe sınırıyla yeni savaş uçağı alımına onay vermişti. Ancak geçen yıllarda yaşanan maliyet artışları, hükümeti planlarını daraltmaya zorladı. Aralık 2025’te alınan ön karar, siparişin küçültüleceğini işaret etmişti. Mart 2026 itibarıyla bu karar resmileşti ve İsviçre, Lockheed Martin üretimi F-35A’lardan 30 adet alacağını açıkladı.

Süreç yalnızca maliyetlerle sınırlı değil. ABD ile yürütülen fiyat görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklar, İsviçre’nin savunma stratejisinde yeni arayışlara yol açtı. Özellikle Patriot hava savunma sistemlerinin teslimatında yaşanan gecikmeler, Bern yönetimini Avrupa yapımı alternatif sistemleri değerlendirmeye itti. Bu durum, İsviçre’nin gelecekteki savunma mimarisinde ABD’ye bağımlılığın azalabileceğine işaret ediyor.

NATO uyumunda yeni soru işaretleri

F-35A’ların teslimat takvimi, üretim programı ve finansman düzenlemelerine bağlı olarak birkaç yıl sürecek. İsviçre ordusu, bu uçakları mevcut filonun modernizasyonu ve hava üstünlüğünün korunması amacıyla kullanmayı planlıyor. Ancak siparişin küçülmesi, ülkenin hava gücü kapasitesinde beklenen artışı sınırlayacak. Bu da İsviçre’nin NATO ile uyumlu savunma kabiliyetlerini ne ölçüde geliştirebileceği sorusunu gündeme getiriyor.

Özetle, İsviçre’nin F-35 alımında yaptığı daraltma kararı, yalnızca ekonomik bir tercih değil; aynı zamanda stratejik bir yönelim değişikliğinin işareti. Artan maliyetler, ABD ile yaşanan pürüzler ve Avrupa sistemlerine yönelme ihtimali, ülkenin savunma politikalarında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. İsviçre’nin bundan sonraki adımları, hem iç kamuoyu hem de uluslararası savunma dengeleri açısından yakından izlenecek.