MBDA, Almanya’ya ek Meteor füzesi tedariki için sözleşme imzaladı

Avrupa merkezli füze üreticisi MBDA, önceki siparişlerin ardından Almanya’nın Meteor görüş ötesi hava-hava füzesi envanterini genişletmek amacıyla yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Meteor için yapılan bu son sözleşme, Meteor Entegre Ortak Program Ofisi (IJPO) tarafından, Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) Ekipman, Bilgi Teknolojisi ve Hizmet İçi Destek Ofisi (BAAINBw) adına MBDA ile imzalandı.

Defence Turk'ten Sedanur Demir'in haberine göre, kaç adet füzenin tedarik edileceği veya sözleşmenin maliyeti hakkında bilgi paylaşılmadı. MBDA CEO’su Eric Béranger konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Meteor’un, dünya liderlerine savunma yetenekleri sunması bakımından çok uluslu iş birliği gücünün belirleyici bir örneği olduğuna dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

“Füzenin geliştirme ortaklarından biri olan Almanya’dan gelen bu son sözleşme, MBDA liderliğindeki benzersiz bir ortaklık aracılığıyla 6 Avrupa ülkesinden en son teknolojileri bir araya getiren ortak, belirleyici ve askeri yetenek sunan bir programa duyulan sürekli güveni yansıtıyor . 2025 yılında , ülkelerin hava üstünlüğüne yatırım yapmaya ve hava sahalarının egemenliğini güvence altına almaya devam etmesi , METEOR için bir başka başarılı yılı daha görmemizi sağladı”

Meteor hava-hava füzesinin özellikleri

Meteor, yeni nesil görüş ötesi hava-hava füzesidir (BVRAAM). Füze, MBDA liderliğinde Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve İsveç’in yer aldığı Avrupa konsorsiyumu tarafından bugünün ve geleceğin tehditlerini ortadan kaldırmak amacıyla geliştirilmiştir. Meteor füzesi, MBDA’nın iştiraki olan Bayern-Chemie tarafından Almanya’da üretilen katı yakıtlı, değişken akışlı, kanallı bir roket olan ramjet itme sistemiyle donatılmıştır. Bu ‘ramjet’ motoru, füzeye hedefi vurana kadar itki gücü sağlayarak, diğer birçok havadan havaya füze sisteminden daha büyük bir “No Escape Zone” kazandırmaktadır.

Meteor füzesi, Typhoon, Rafale, Gripen ve KF-21 Boramae savaş uçaklarında kullanılmaktadır. 2025 yılı itibarıyla F-35’e entegrasyonu devam etmektedir. Bu kapsamda F-35B’de ilk uçuş gerçekleştirilirken, F-35A’da ise uçuş öncesi yer testlerinde ilerleme kaydedildi.

Teknik özellikler

-Ağırlık: 190 KG

-Uzunluk: 3.7 m

-Çap: 178 mm

-Entegre Platformlar: Eurofighter Typhoon, F-35 Lightning II, Gripen, Rafale

-İtki Sistemi: Katı yakıtlı, değişken akışlı kanallı roket (ramjet)

-Arayıcı Başlık: Aktif RF (radyo frekansı)