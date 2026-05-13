Mersin’de üretilen ‘Cellat’ kritik görevler için hazırlanıyor

GÜRAY GÜRDAL / MERSİN

Yaklaşık 5 metre uzunluğa ve 1,7 metre genişliğe sahip olan CELLAT, 50 knot seviyesine ulaşan süratiyle sınıfındaki iddialı platformlar arasında gösteriliyor. Araç ayrıca 450 deniz mili operasyon menzili ve 500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle öne çıkıyor.

Proje hakkında bilgi veren Kayacı Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kayacı, platformun düşük radar izi ve yüksek manevra kabiliyetinin özellikle kıyı savunması, kritik tesis güvenliği ve sürat gerektiren operasyonlarda önemli avantaj sağlayacağını ifade etti. Üniversite-sanayi iş birliği modeliyle geliştirilen CELLAT’ın tasarımından yazılımına, gövde üretiminden kontrol sistemlerine kadar tüm süreçlerin yerli mühendislik altyapısıyla gerçekleştirildiğini belirten Kayacı, şirketin daha önce geliştirdiği insansız deniz aracı OKHAN’dan edinilen saha tecrübelerinin yeni platforma doğrudan aktarıldığını kaydetti.