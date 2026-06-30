Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Samp-T ve Patriot alımı değerlendiriliyor

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi kritik açıklamalarda bulundu.

Reuters'tan Tuvan Gümrükçü'ye yazılı yanıt veren Güler, Fransız-İtalyan ortak yapımı SAMP/T ve ABD yapımı Patriot sistemlerinin satın alınması dahil tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.

'ABD NATO'dan ayrılmak istemiyor'

Türkiye'nin değişen güvenlik paradigmasına ayak uydurduğunu belirten Güler, ABD'nin NATO'dan ayrılmak istemediğini ancak Washington'un Avrupa ve Kanada'dan güvenlik konusunda daha fazla çaba beklediğini ifade etti.

Güler ayrıca zirvede, NATO'nun birliğine, müttefiklerin artan savunma harcamalarının değerlendirilmesine, savunma sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine ve Ukrayna'ya verilen desteğin artırılmasına odaklanılacağını söyledi.

"NATO, Avrupa-Atlantik güvenliği ve savunması için benzersiz ve temel bir platform olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullanan Güler, "İçinde bulunduğumuz dönemi bir kriz olarak değil, değişen güvenlik ortamına uyum sağlama süreci olarak değerlendiriyoruz" diye devam etti.

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