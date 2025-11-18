  1. Ekonomim
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Milli Muharip Uçak KAAN açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Muharip Uçak KAAN için geliştirilen yerli ve milli motor çalışmalarının eş zamanlı olarak, planlı takviminde yürütüldüğünü açıkladı.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Milli Savunma Bakanlığı’na yazılı soru önergesi vererek, Milli Muharip Uçak KAAN’da kullanılacak motorun güncel durumu hakkında bilgi talep etti.

"Motor geliştirme çalışmaları planlandığı gibi devam ediyor"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, "Milli Savunma Bakanlığımızın görev alanına giren hususlar çerçevesinde yapılan değerlendirmede; milli muharip uçağımız KAAN'ın TUSAŞ yükleniciliğinde üretim ve geliştirme faaliyetlerine planlandığı şekilde devam ediliyor, KAAN için geliştirilen yerli ve milli motor çalışmaları eş zamanlı olarak planlı takviminde yürütülüyor." ifadelerine yer verdi.

