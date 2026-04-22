Milli Teknoloji'de ‘Derman’ imzası

GÜRAY GÜRDAL / MERSİN

Mersin’in Tarsus ilçesinde faaliyet gösteren Koluman tarafından geliştirilen “Derman” adlı zırhlı araç, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli üretim hamlelerinin dikkat çeken örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Askeri lojistik ihtiyaçlara yönelik tasarlanan araç, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girerek aktif kullanım sürecine geçti. “Derman”, 8x8 tekerlekli yapıya sahip zırhlı bir lojistik destek aracı olarak tasarlandı. Araç; tank, zırhlı araç, mühimmat ve çeşitli askeri ekipmanların taşınmasında kullanılmak üzere geliştirildi. Zorlu arazi şartlarında yüksek hareket kabiliyeti sunan sistem, aynı zamanda hasar görmüş araçların kurtarılması gibi görevlerde de kullanılabiliyor. Yaklaşık 517 beygir gücüne sahip motoruyla dikkat çeken araç, ağır tonajlı yükleri taşıyabilecek kapasitede üretildi. Koluman tarafından geliştirilen “Derman”ın önemli özelliklerinden biri de yüksek yerlilik oranı. Proje, savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda hayata geçirildi.

Uluslararası pazara açılma hedefi

Sadece yurt içi kullanım için değil, ihracat potansiyeliyle de dikkat çeken “Derman” için Avrupa başta olmak üzere NATO üyesi ülkelerle temaslar sürüyor.