Mısır, Barracuda denizaltıları için üretim haklarını talep ediyor

Mısır, Barracuda sınıfı denizaltıların tedariki noktasında Fransa ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu bağlamda görüşmelerin genişletilmiş üretim haklarına yoğunlaştığı belirtilmekte. Keza Kahire’nin üretim sürecine daha fazla katılım ve uzun vadeli program sahipliği aradığı için bugüne kadar herhangi bir sözleşme imzalanmadığı da belirtilmekte. Tactical Report tarafından yapılan habere göre Mısır Hükümeti, sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilk denizaltıyı 2032 ile 2035 yılları arasında hizmete almayı hedeflemekte.

Sözleşmenin maliyeti ve mevcut filoya etkisi

4 adet konvansiyonel tahrikli denizaltıyı içermesi beklenen sözleşmenin 4.5 ila 6.0 milyar euro değer aralığında olması öngörülmekte. Paket kapsamında üretilecek denizaltılar, 4 adet yaşlanan Romeo sınıfı denizaltının yerini alacak ve kısa vadede bir kabiliyet boşluğu oluşmasını önleyecek.

Görüşmeler henüz sözleşme imzasına kadar ilerlemedi çünkü Mısır’ın kısa vadeli bir tedarikin ötesine geçen, yerel üretim hakları ve gelecekteki ihracat seçenekleri de dahil olmak üzere koşullar aradığı bildiriliyor.

Mısır ihracat hakkı da istiyor

Army Recognition tarafından yapılan habere göre Mısır açısından bakıldığında, Barracuda sınıfı denizaltılar 2016 ve 2021 yılları arasında teslim edilen 4 adet Type 209 denizaltı ile müşterek görev yapabilecek ve yaşlanan 4 adet Romeo sınıfı denizaltının yerini alabilecek. Bu sayede kısa vadede bir kabiliyet boşluğu oluşmayacak. Süreci yavaşlatan temel unsurlardan biri de Mısır’ın yerel olarak üretme hakkını talep etmesi. Kahire sadece sınırlı bir son montaj rolü değil, daha ziyade yerli tersanelerinin gövde yapımı, entegrasyon ve uzun vadeli destek sorumluluğunu kademeli olarak üstlenmesine olanak tanıyan bir düzenleme arıyor.

Ek olarak görüşmelerde ele alınan ikinci büyük nokta ise Mısır’ın yerel olarak üretilen Barracuda türevi denizaltılar için yeniden ihracat hakları elde etme talebi. Bu talep Kahire’nin gelecekte üçüncü ülkelere uyarlanmış versiyonlar sunmasına olanak sağlayacak.

Fransa için bu durumlar endüstriyel risk paylaşımı, hassas teknolojilerin korunması ve üretim standartlarının uzun vadeli denetimi ile ilgili soruları gündeme getirerek müzakerelerin en karmaşık unsurlarından biri haline getiriyor. Bu hedef aynı zamanda üretim haklarının, konfigürasyon kontrolünün ve ihracat onaylarının on yıllar boyunca nasıl yönetileceğini etkilediği için görüşmelerde stratejik ve ticari sonuçlar da doğuruyor. Yeniden ihracat haklarının verilmesi hangi varyantların satılabileceği hangi sistemlerin kısıtlı kalacağı ve Fransa’nın aşağı yönlü ihracat üzerindeki denetimini nasıl sürdüreceği konusunda net sınırlamalar gerektirecek. Bugüne kadar bu sorular çözümsüz kalmış ve doğrudan müzakere edilen endüstriyel çerçeveyle bağlantılı olup, nihai bir anlaşmanın imzalanmamasına neden olmaktadır.

Sözleşme imzalandığı varsayıldığında teslimat takvimleri muhtemelen 10 yıldan fazla sürecek ve ilk denizaltı 2032 ile 2035 yılları arasında hizmete girebilecek. Sonraki denizaltılar ise üretim kapasitesine ve yerel üretim artışına bağlı olarak 18 ila 24 aylık aralıklarla teslim edilecek.