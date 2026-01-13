Mısır, erken uyarı uçağı için Saab ile masada!

Tactical Report tarafından yapılan habere göre Mısır, yaşlanan E-2C Hawkeye filosunun yenilemek için Saab ile müzakereler gerçekleştiriyor. 2025 ortalarında başlayan ön görüşmelerin ana odağının GlobalEye havadan erken uyarı ve kontrol (AEW&C) uçakları olduğu belirtilmekte.

Habere göre görüşmeler, Haziran 2025 sonlarında Paris Airshow’da gerçekleştirilen temaslar sırasında başladı. Airshow kapsamında Mısır askeri heyetinin Saab’ın havadan erken uyarı sistemlerini incelediği ve görüşmelerin başladığı aktarılmakta. Ardından bu temasların Mısır Silahlı Kuvvetleri Silahlanma Otoritesi’nin Mısır Hava Kuvvetleri komutanlığı ile koordinasyonunda hükümetler arası bir kapsam belirleme aşamasına dönüştüğü de belirtilmekte.

Mısır, mevcut erken uyarı filosunu yenilemeye hazırlanıyor

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, Mısır Hava Kuvvetleri şu anda birincil havadan erken uyarı ve kontrol (AEW&C) platformu olarak ABD yapımı E-2C Hawkeye’ı kullanmakta. Army Recognition tarafından yapılan habere göre Mısır, ilk E-2C uçaklarını 1986 ile 1993 yılları arasında, filonun çekirdeğini oluşturan 6 uçakla edinmiş, daha sonra bu sayı 8 uçağa çıkarılmıştır. Bu uçaklar Kahire Batı Hava Üssü’nde konuşlandırılmış olup, 601. Filo tarafından kullanılmaktadır.

1999 yılında Mısır, Hawkeye uçaklarından 5 tanesini Hawkeye 2000 konfigürasyonuna yükseltmiş ve ayrıca 2003-2008 dönemini kapsayan teslimatlarla bu standarda modernize edilmiş en az bir ek uçak daha edinilmiştir. Ekim 2007’de ise Mısır ABD’den 2 adet daha E-2C uçağı daha talep etmiştir ve teslimatlar 2010’da başlamıştır.

Hawkeye 2000 yükseltmesi, Mısır’ın E-2C filosunun operasyonel ömrünü uzatmıştır. Ancak E-2C’nin gövde tasarımı 1960’lara dayanmaktadır. Keza uçakların 1980’lerin sonlarından beri uçması, daha yüksek bakım gereksinimleri ve daha az modernizasyon seçeneği anlamına gelmektedir. Ayrıca Mısır’ın gözetim ihtiyaçları sadece hava sahasını değil, Akdeniz ve Kızıldeniz’deki deniz alanlarını, Sina Yarımadası’nı ve güney yaklaşımlarını da kapsayacak şekilde genişlemiştir.

Army Recognition tarafından yapılan habere göre Saab GlobalEye’ın incelenmesinin ana nedenlerinden biri, E-2C’den temelde farklı olan altta yatan taşıyıcı uçağıdır. GlobalEye, uçak gemisi operasyonları için tasarlanmış bir turboprop uçağı yerine, Bombardier Global 6000 veya 6500 uzun menzilli iş jeti temel alınarak geliştirilmiştir. Bu uçaklar, görev süresi yaklaşık 6 saat olan E-2C’den daha yüksekte, daha hızlı ve daha uzağa uçabilmektedir.

Yetenek farklılıklarına rağmen Mısır ve Saab arasındaki görüşmeler pratik kısıtlamalarla şekillenmeye devam ediyor. Yeni bir AEW&C uçağının Mısır’ın mevcut savunma yapısına entegre edilmesi karmaşık bir süreci de beraberinde getirecektir. Çünkü Mısır, ABD, Rus, Çin ve Avrupa menşeli heterojen bir hava savunma ve komuta sistemleri karışımına sahip ve bu sistemlerin güvenli bir şekilde veri alışverişi yapması gerekiyor.