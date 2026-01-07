Mısır, F110 fırkateynleri için İspanya ile görüşmelere başladı

Tactical Report, Mısır’ın İspanya ile F110 sınıfı fırkateynlerin potansiyel alımı konusunda resmi olarak görüşmelere başladığını duyurdu. Habere göre görüşmeler, teknik ve fizibilite çalışmalarının ardından 2025 yılında sunulan bir tedarik talebini takip ediyor ve yetenek geliştirme ve endüstriyel katılım çerçevesinde şekilleniyor. Keza bugüne kadar herhangi bir sözleşme, miktar veya teslimat takvimi teyit edilmedi.

Mısır, modernizasyon için kapsamlı tedarik planı sundu

Army Recognition tarafından yapılan habere göre Mısır, bir süredir savaş gemisi filosu modernizasyonunda çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda Mısır Donanması’nın 2025 yılının Şubat ve Nisan ayları arasında yürütülen teknik ve fizibilite çalışmaları sonrası doğrudan bir gemi alımı yerine birleşik bir yetenek ve endüstriyel program olarak çerçeveleyerek 2025 yılının başlarında bir tedarik talebi sunduğu belirtilmekte.

Keza bahse konu talep, başından itibaren olası alımı endüstriyel katılım ve teknoloji transferine bağlandı ve Arap Sanayileşme Örgütü ve İskenderiye Tersanesi gibi ulusal kuruluşların katılımına açıkça atıfta bulunuldu. Bu yapı Mısır’ın giderek büyük alımları (örneğin Barracuda sınıfı denizaltı) yerel üretim, entegrasyon ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine bağlayan daha geniş savunma-sanayi politikasını yansıtmakta.

F110 sınıfı fırkateyn: Modern, çok görevli ve güçlü tasarım

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre, Bonifaz sınıfı olarak da bilinen F110 sınıfı fırkateyn, İspanyol Donanması’ndaki Santa María sınıfı gemilerin yerini almak üzere geliştirilen İspanya’nın en yeni fırkateynidir. 2019 yılında onaylanan ve toplam değeri yaklaşık 4,3 milyar euro olan (birim başına yaklaşık 860 milyon euro) program kapsamında İspanya için 5 adet gemi üretimi planlanmaktadır. Gemilerin üretimi, Navantia’nın Ferrol tersanesinde gerçekleşmekte olup, ilk gemi olan F-111 Bonifaz’ın 11 Eylül 2025’te denize indirilmiştir. Geminin 2028’de teslim edilmesi planlanmaktadır. Ek olarak 2030’ların başlarına kadar yılda bir geminin teslim edilmesi hedeflenmektedir.

F110, Navantia tarafından tasarlanan, özellikle denizaltı savunma harbine odaklanan, ancak dengeli hava ve su üstü muharebe yeteneklerini de koruyan çok görevli bir savaş gemisidir. Gemi yaklaşık 6.100 ton ağırlığında, 145 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğinde olup Avrupa’da yapım aşamasında olan ağır fırkateyn sınıfları arasında yer almaktadır. Tahrik sistemi, General Electric LM2500 gaz türbini ve 4 adet MTU 4000 dizel motoruyla çalışan, kontrol edilebilir pervaneleri tahrik eden CODLOG konfigürasyonuna sahiptir. Mürettebat sayısı yaklaşık 150 kişidir.