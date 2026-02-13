MKE ve Suudi Arabistan Tolga sistemi için güçlerini birleştirdi

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), World Defense Show (WDS) 2026 kapsamında Suudi Arabistan ile stratejik bir anlaşmaya imza attı. Son bir ayda Katar ve Mısır’a yapılan satışların ardından üçüncü ihracat başarısını Suudi Arabistan ile yakalayan MKE, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi ve 122 mm ÇNRA (Çok Namlulu Roketatar) mühimmatının ülkede ortak üretimi için mutabakat zaptı imzaladı.

MKE’nin stratejik ortaklığı bölgesel gücünü artırdı

Söz konusu mutabakat zaptı, World Defense Show 2026 (WDS 2026) kapsamında Al Talbiah CEO’su ile MKE Genel Müdürü İlhami Keleş tarafından imza altına alındı. Anlaşma ile MKE’nin hava savunma ve roket sistemlerindeki mühendislik kabiliyeti, bölgesel ölçekte yeni bir stratejik ortaklıkla daha güç kazanmış oldu.

Defence Turk'ten Şevval Çavdar'ın haberine göre, daha önce Katar ve Mısır’a ihracatı gerçekleştirilen MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, uluslararası pazarda yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Son dönemde artan talepler doğrultusunda dost ve müttefik ülkelerle temaslar hız kesmeden sürerken Suudi Arabistan ile imzalanan son mutabakat sistemin küresel konumunu daha da pekiştiriyor. Anlaşma, teknoloji paylaşımı ve yerel üretim altyapısının geliştirilmesi açısından stratejik bir eşik niteliği taşıyor.

Anlaşma kapsamında 122 mm ÇNRA mühimmatının ortak üretimine yönelik teknik ve endüstriyel süreçlerin geliştirilmesi hedefleniyor. Söz konusu mutabakat, MKE’nin bölgesel savunma sanayii ekosistemindeki etkinliğini artıran ve uluslararası ortaklıklarını kalıcı, sürdürülebilir yapılar hâline dönüştüren önemli bir adım niteliğinde görülüyor.

MKE ve Suudi Arabistan’dan patlayıcı üretiminde ortak adım

MKE, Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen World Defense Show (WDS) 2026 fuarında patlayıcı üretimine ilişkin de bir diğer kritik anlaşmaya imza attı. Suudi Arabistan’da yerleşik ‘Saudi Chemical Company Limited’ ile mühimmat üretiminde kullanılan patlayıcı ham madde ve enerjetik malzemelerin ortak üretimi ve satışına yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Suudi Arabistan devlet bünyesindeki en büyük savunma şirketi Suudi Arabistan Askeri Sanayii (SAMI) ile geçtiğimiz yıl varılan anlaşma kapsamında MKE, ülkede kovan ve fişek üretim hatları kuracak. Hatların ekipmanları MKE tarafından tedarik edilecek ve Türk mühendisler üretim sürecinde teknik asistanlık desteği sağlayacak. Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika’nın da yer aldığı 4 kıta ve 9 ülkede fişek üretim tesisi kurulumu gerçekleştiren MKE, en son 2025 yılında Moğolistan ve Ürdün’de fişek üretim hatlarının kurulumunu tamamlamıştı.

BORAN obüsünün ihracatı için temaslar devam ediyor

Sahadaki performansı, hafifliği ve yüksek hareket kabiliyetiyle öne çıkan 105 mm Hafif Çekili Obüsü BORAN’ın Suudi Arabistan’a ihracatına yönelik görüşmeler ise taraflar arasında devam ediyor. Anlaşmanın sağlanması halinde 42 adet Boran Obüsü de Suudi Arabistan’a ihraç edilecek. MKE tarafından geliştirilen BORAN, daha önce Bangladeş ve Kuzey Makedonya’ya ihraç edilerek stratejik başarılara imza atmıştı.