MKE yeni nesil keskin nişancı tüfeği geliştirdi
Makine ve Kimya Endüstrisi milli imkanlarla yeni nesil keskin nişancı tüfeği geliştirdi. Uzun menzil ve yüksek hassasiyet için özel tasarlanan tüfek etkili atış yeteneği ile dikkat çekiyor.
Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), 2 bin 200 metreye kadar etkili atış yapabilen yeni nesil keskin nişancı tüfeği geliştirdi.
MKE'den yapılan açıklamaya göre, "MKE-408" adı verilen yeni nesil keskin nişancı tüfeği yerli ve milli imkanlarla üretildi.
Tüfek, 0.408 kalibre mühimmatıyla uzun menzil ve yüksek hassasiyet için özel tasarlandı.
2 bin 200 metreye kadar etkili atış yapabilme yeteneğine sahip tüfek, 15 kilogramlık muadillerine göre 9 kilogram ağırlığıyla rahat bir kullanım da sağlıyor.