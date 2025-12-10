MQ-28 Ghost Bat ilk hava-hava füze testini başarıyla tamamladı

Boeing ile Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAAF), MQ-28 Ghost Bat İşbirlikçi Savaş Uçağı (Collaborative Combat Aircraft/CCA) ile ilk defa hava-hava füzesi atışı gerçekleştirdi. Görev kapsamında MQ-28 Ghost Bat, RAAF’a ait bir E-7A Wedgetail ve bir F/A-18F Super Hornet savaş uçağı ile birlikte çalışarak “savaş uçağı sınıfındaki” hedef dronu imha etti.

Boeing, MQ-28’in gelişmiş görev kabiliyetine dikkat çekti

Defence Turk'ten Yusuf Emir Işık'ın haberine göre Boeing, uçuşun bugüne kadar platform üzerinde gerçekleştirilen en gelişmiş görev olduğunu belirtti. Boeing Defence Australia Genel Müdürü Amy List, “Bu, otonom bir hava aracının AIM-120 füzesiyle ilk kez bir hava-hava angajmanını başarıyla tamamlamasıdır. MQ-28’in olgun ve muharebe yeteneği bulunan bir CCA platformu olduğunu gösteriyor.” dedi. List, özel olarak tasarlanmış insansız muharip platformların önemine dikkat çekerek, “Bu başarı, CCA’nın savunma kuvvetlerine sağladığı operasyonel kütle artışı, veri paylaşımı ve pilot riskinin azaltılması gibi avantajları bir kez daha ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

Tatbikat sırasında MQ-28, E-7A ve F/A-18F farklı üslerden kalktı. MQ-28 havalandıktan sonra kontrolü E-7A’daki bir operatör devraldı. F/A-18F hedefi tespit ederek görev grubuna aktardı; bunun üzerine MQ-28 pozisyon değiştirdi, angajman izni aldı ve Raytheon üretimi AIM-120 AMRAAM füzesi ile hedef dronu vurdu. Bu bağlamda Boeing, denemenin RAAF, ABD Hava Kuvvetleri ve endüstri ortaklarının desteğiyle gerçekleştirildiğini açıkladı.

Phantom Works Başkan Yardımcısı Colin Miller ise atışın Boeing’in otonom sistemlerdeki olgunluğunu gösterdiğini söyledi. Miller, “Bu tatbikat, açık standartlara ve devlet mimarilerine dayanan görev otonomisi çözümümüzün dördüncü, beşinci ve altıncı nesil uçaklarla entegre olabilecek seviyeye ulaştığını gösteriyor.” dedi. Miller ayrıca gösterimin hızlı geliştirme sürecine dikkat çekti: “

Bu, gerçek anlamda bir ‘yeteneğe hızlı erişim’ örneği. Ekip açık mimarileri ve gelişmiş dijital ekosistemi kullanarak, gerekli donanım, yazılım ve görev sistemlerini sekiz ay gibi kısa bir sürede geliştirip entegre etti ve operasyonel olarak anlamlı bir senaryoda başarıyla uyguladı.”